أسعار برامج الحج 2027 البري والطيران

يترقب الفائزون في قرعة الحج السياحي 2027 التعرف على تفاصيل البرامج والأسعار المقررة لموسم الحج المقبل، بالتزامن مع إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية التي أجرتها وزارة السياحة والآثار لاختيار المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة المرخصة.

أسعار برامج الحج 2027

وتختلف أسعار الحج السياحي 2027 وفقا لمستوى البرنامج ونظام السفر ونوعية الإقامة والخدمات المقدمة للحجاج، حيث تتدرج البرامج من المستوى الاقتصادي وصولا إلى البرامج الفاخرة التي توفر أماكن إقامة مميزة وقريبة من المشاعر المقدسة.

كما حددت الضوابط المنظمة قيمة جدية الحجز لكل برنامج قبل استكمال إجراءات التعاقد والسداد.

أسعار برامج الحج البري 2027

تأتي برامج الحج البري ضمن الخيارات التي تناسب الراغبين في أداء مناسك الحج بتكلفة أقل مقارنة بالبرامج التي تعتمد على السفر بالطيران.

وجاءت الحدود القصوى لأسعار برامج الحج البري على النحو التالي.

المستوى ج يبلغ 230000 جنيه وتبلغ جدية الحجز 50150 جنيها.

المستوى ب يبلغ 255000 جنيه وتبلغ جدية الحجز 50150 جنيها.

المستوى أ يبلغ 260000 جنيه وتبلغ جدية الحجز 50150 جنيها.

أسعار الحج الاقتصادي بالطيران 2027

تضم برامج الحج الاقتصادي بالطيران عدة مستويات تختلف وفقا لمستوى الإقامة وموقع السكن والخدمات المقدمة للحجاج.

وتبلغ أسعار البرامج وفقا للمستويات المعلنة ما يلي.

المستوى ج يبلغ 270000 جنيه وتبلغ جدية الحجز 80150 جنيها.

المستوى ب يبلغ 290000 جنيه وتبلغ جدية الحجز 80150 جنيها.

المستوى أ يبلغ 310000 جنيه وتبلغ جدية الحجز 80150 جنيها.

وتوفر هذه البرامج السفر بالطيران مع اختلاف مستوى الإقامة والخدمات وفقا للفئة التي يختارها الحاج وشروط البرنامج المتعاقد عليه.

أسعار برامج المخيمات والأبراج في الحج السياحي

تضم برامج الحج السياحي أيضا مستويات مميزة تستهدف الراغبين في الحصول على خدمات وإقامة أكثر راحة وقربا من الحرم والمشاعر المقدسة.

وجاءت أسعار هذه البرامج كما يلي.

مخيمات المستوى ج تبلغ 395000 جنيه وتبلغ جدية الحجز 120150 جنيها.

مخيمات المستوى ب تبلغ 545000 جنيه وتبلغ جدية الحجز 120150 جنيها.

برنامج الأبراج في أبراج منى يبلغ 580000 جنيه وتبلغ جدية الحجز 150150 جنيها.

مخيمات المستوى أ تبلغ 650000 جنيه وتبلغ جدية الحجز 120150 جنيها.

وتختلف تفاصيل الإقامة والخدمات المقدمة وفقا لكل برنامج والمستوى المحدد في التعاقد مع شركة السياحة.

أسعار برامج الحج 2027

إجراءات الفائزين في قرعة الحج السياحي 2027

بعد إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي يتعين على المواطنين الذين وقع عليهم الاختيار استكمال الإجراءات الخاصة بالبرنامج الذي تم اختيارهم ضمنه وفقا للمواعيد والضوابط المحددة من الجهات المختصة.

ويأتي سداد قيمة برنامج الحج في مقدمة الإجراءات المطلوبة حيث يلتزم الفائز بسداد القيمة الإجمالية للبرنامج خلال المهلة المحددة وفقا للقواعد المنظمة للموسم.

كما يتعين على الحاج استكمال إجراءات التعاقد مع شركة السياحة المرخصة والتأكد من الحصول على عقد يتضمن تفاصيل البرنامج والخدمات المتفق عليها بشكل واضح.

تفاصيل يجب مراجعتها قبل التعاقد

ينبغي للفائز بقرعة الحج السياحي مراجعة جميع بنود البرنامج قبل إتمام التعاقد مع الشركة السياحية والتأكد من تفاصيل الإقامة وموقع الفندق والمسافة بين مكان السكن والحرم والخدمات المقدمة خلال الرحلة.

كما يجب التأكد من تفاصيل الوجبات ووسائل الانتقال والخدمات المتعلقة بالإقامة والتنقل بين المشاعر المقدسة وفقا لما يتضمنه البرنامج المختار.

أسعار برامج الحج 2027

أسعار برامج الحج السياحي بدون قرعة

تطرح بعض شركات السياحة برامج خاصة للحج خارج نظام القرعة للراغبين في ترتيبات وخدمات مختلفة، كما يمكن أن يستفيد منها من لم يحالفهم التوفيق في القرعة وفقا للقواعد المنظمة للسفر.

وتبدأ أسعار بعض هذه البرامج من نحو 550000 جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه أو أكثر وفقا لمستوى الإقامة والخدمات وموقع السكن وطبيعة البرنامج.

وتختلف الأسعار النهائية من شركة إلى أخرى وفقا للخدمات المقدمة، لذلك يجب على الراغبين في السفر من خلال هذه البرامج مراجعة تفاصيل العرض والتأكد من أن الشركة مرخصة والتعاقد على الخدمات المحددة بشكل واضح.