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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شركات السياحة تكشف استعداداتها لموسم حج 2027

لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة
لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة
محمد الاسكندرانى

عقدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، اجتماع موسع مع صحفي الملف السياحي اليوم الأحد بمقر الغرفة، لاستعراض أبرز تحركاتها واستعداداتها لموسم الحج 2027.

قال أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن حج 2027 شهد نسبة إقبال غير مسبوقة مقارنة بالأعوام السابقة حتى بعد إغلاق البعثات الأخرى من التضامن والداخلية قرعتها.

الحج السياحي 2027

أوضح أحمد إبراهيم، أن تقدم لقرعة الحج السياحي 145 ألف مواطن هذا العام، مشيرا إلى أن الإقبال الضخم نتيجة التسويق الاحترافي والعروض.

أشار رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إلى أن 1702شركة سياحة من أصل 2300 شركة، ستنفذ 31 ألف تأشيرة حج.

تابع أن هذا الموسم استحدثنا برنامج حج جديد فئة ج، بالإضافة إلى تحقيق نسبة نجاح 41% لبرنامج أبراج، لافتا إنه تم حل مشكلة نحو 100 شركة سياحة انخفض تصنيفها من الفئة «أ» إلى الفئة «ب»، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.


استكمل قائلا، أن سبب خفض تصنيف هذه الشركات يرجع إلى تأخرها في اتخاذ واستكمال بعض الإجراءات الخاصة بتنظيم وتنفيذ الحج خلال الموسم الماضي.

أفاد أنه تم التواصل والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لبحث موقف الشركات المتضررة، والتوصل إلى حل للمشكلة، بما يسمح للشركات باستعادة أوضاعها التصنيفية وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة.

 

لفت أن المستوى الاقتصادي استحوذ على 70% من حجوزات الحجاج حيث ارتفع الطلب من 90 ألف طلب إلى 100 ألف هذا العام، موضحا أن المستوى البرى سهد تقديم 25 ألف مواطن.

ألمح أن ضوابط الحج السياحي خرجت من طلبات شركات السياحة والغرف الفرعية بالمحافظات نتاج جوالات ولقاءات متعددة.

وأشار رئيس لجنة السياحة الدينية إلى أن الحصول على الدرع الذهبي يمثل هدفًا مهمًا للقطاع، مؤكدًا أن المنافسة في تقييم خدمات الحج تعتمد على جودة التنظيم ومدى الالتزام بالمعايير التي تضعها الجهات السعودية لخدمة ضيوف الرحمن.


فند وليد خليل، نائب رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة عن تحقيق تقدم كبير في مواجهة ظاهرة الترويج لبرامج الحج بصورة شخصية وخارج الإطار الرسمي.

تابع، إن جهود مكافحة الكيانات غير الشرعية أسهمت في الحد من قيام بعض الأشخاص بالترويج لأنفسهم وتنظيم أو تسويق برامج للحج دون التعاقد مع شركة سياحة أو وجود جهة رسمية معتمدة تقف وراء هذه البرامج.

أشار إلى نسبة منع هذا النوع من الترويج وصلت إلى نحو 90% على منصتي فيسبوك وتيك توك، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ضبط سوق السياحة الدينية والتصدي للممارسات غير القانونية التي قد تعرض المواطنين لمخاطر مالية أو تنظيمية.

أوضح رئيس لجنة مكافحة الكيانات غير الشرعية استمرار أعمال الرصد والمتابعة لما يتم نشره على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة الإعلانات والمحتوى الذي يروج لبرامج الحج خارج الشركات السياحية والجهات المعتمدة.

 

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