قال محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، إنه بالتعاون مع جمعية الأورمان، تم الانتهاء من تسليم 85 كشكاً لأهالي القرى والنجوع بمختلف مراكز المحافظة، لتوفير مصدر رزق دائم ومستدام لهم، في إطار جهود الدولة المصرية لتلبية احتياجات المواطنين غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان أن المديرية تتعاون وتتكاتف مع جميع مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها جمعية الأورمان، لدعم الفئات الأكثر احتياجاً تنفيذاً لتعليمات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

من جانبه، أوضح ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الدعم المقدم لم يقتصر على تسليم جسم الكشك فقط، بل شمل تجهيزه بالكامل بالأجهزة؛ حيث تم تسليم ثلاجة وتوصيل جميع المرافق والكهرباء، بالإضافة إلى تقديم بضائع أولية لضمان بدء المشروع فوراً وتوفير دخل دائم للأسر المستفيدة.

وأضاف «شعبان» أن اختيار الحالات المستحقة يتم وفق أبحاث ميدانية دقيقة وبالتنسيق التام مع مديرية التضامن الاجتماعي، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين من الأرامل، وأصحاب العجز، والأسر الأولى بالرعاية، لتحويلهم من دائرة الاحتياج إلى الإنتاج والاعتماد على النفس.

جدير بالذكر أن لجمعية الأورمان تدخلات تنموية وإنسانية متعددة في محافظة أسوان لا تقتصر على تقديم المشروعات الصغيرة، بل تمتد لتشمل إعادة تأهيل وإعمار المنازل المتهالكة، وتوزيع المساعدات الموسمية والغذائية، وتقديم الخدمات الطبية وإجراء عمليات القلب والعيون لغيرالقادرين.