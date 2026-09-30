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مُبادرة «حج الاستطاعة» تتيح للشركات دعم غير القادرين .. ناصر تركي يوضح التفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مُبادرة «حج الاستطاعة» تتيح للشركات دعم غير القادرين .. ناصر تركي يوضح التفاصيل

الحج
الحج
محمود زيدان

برزت فكرة إطلاق مبادرة «حج الاستطاعة» لمساعدة المواطنين غير القادرين، وفق معايير محددة للسن والحالة الصحية والقدرة المالية، وبإشراف لجنة تضم القطاعين الحكومي والخاص لضمان وضوح الاختيار.

وفي هذا السياق، قال ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن ارتفاع تكلفة الحج يرتبط بصورة أساسية بتكاليف الإقامة في مكة والمدينة والمشاعر والخدمات، موضحًا أن أسعار باقات المشاعر في منى وعرفات تبدأ من نحو 9 آلاف جنيه قبل إضافة الفنادق والطيران والانتقالات والتغذية.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد ببرنامج «كل الأبعاد» على قناة «إكسترا نيوز»، أنه اقترح إطلاق مبادرة تحت اسم «حج الاستطاعة» لمساعدة المواطنين غير القادرين، وفق معايير محددة للسن والحالة الصحية والقدرة المالية، وبإشراف لجنة تضم القطاعين الحكومي والخاص لضمان وضوح الاختيار.

وأوضح أن المبادرة يمكن أن تجمع بين وزارتي السياحة والتضامن وغرفة شركات السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية، مع توزيع المستحقين على المحافظات وإجراء قرعة لاختيار أعداد محددة سنويًا.

وأشار تركي إلى أن الدولة يمكن أن تساهم من خلال توفير تأشيرات ضمن حصة مصر واختيار المستفيدين وفق معايير معلنة، لافتًا إلى أن رسوم التأشيرة التي تحدث عنها تبلغ نحو 6 آلاف جنيه، مع إمكانية توفيرها للمستفيدين في إطار المبادرة.

وطالب كذلك بمساهمة شركة طيران وطنية في تكلفة السفر، إلى جانب التنسيق بشأن السكن والانتقالات والخدمات، مؤكدًا أن مشاركة شركات السياحة ستكون اختيارية، وقد تتحمل بعض الشركات تكلفة الحج كاملة للحالات الأشد احتياجًا.

وحذر المواطنين من التعامل مع كيانات غير مرخصة، مؤكدًا أن تنظيم الحج يخضع لوزارات الداخلية والتضامن والسياحة، وداعيًا إلى التأكد من ترخيص الشركة وإبرام عقد والحصول على إيصال رسمي لحماية حقوق الحجاج وأموالهم.

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