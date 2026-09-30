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خالد الدرندلي: عودة محمد صلاح وعبد المنعم لمعسكر المنتخب تتحدّد عقب العودة من جنوب السودان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الدرندلي: عودة محمد صلاح وعبد المنعم لمعسكر المنتخب تتحدّد عقب العودة من جنوب السودان

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد سمير

أعرب خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سعادته بالانتصار الذي حققه منتخب مصر على جنوب السودان بخماسية نظيفة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

وقال «الدرندلي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «المنتخب عاد بالروح إلى ما كان عليه في كأس العالم 2026، وانتصار اليوم يُفرح الكرة والمنتخب استعاد التجانس الذي كان عليه في كأس العالم

وأردف قائلًا: «إحنا داخلين الملعب النهاردة مطمنين أن المنتخب سيفوز واستعادة الثقة والحالة التي كان عليها المنتخب في المونديال، واللاعبون كانوا في كامل تركيزهم».

ولفت “الدرندلي” إلى أن مسألة عودة محمد صلاح ومحمد عبد المنعم إلى معسكر المنتخب مرة أخرى ستتحدد عقب العودة إلى القاهرة من رحلة جنوب السودان.

وفي سياق آخر، أشار خالد الدرندلي إلى أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على مكان إقامة كأس السوبر المصري هذا الموسم.

خالد الدرندلي صلاح عبد المنعم المنتخب كأس أمم أفريقيا 2027 منتخب مصر

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