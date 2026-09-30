هل تصح الصلاة للحامل وهي جالسة؟.. الإفتاء توضح كيفية أدائها

يتساءل عدد كبير من السيدات عن حكم صلاة الحامل وهي جالسة وما هي الرخص الشرعية للمرأة الحامل في الصلاة عندما تواجه صعوبات بدنية خلال أشهر الحمل، حيث تعد الصلاة ركن الإسلام الثاني، وتحرص كل مسلمة على أدائها بشكل صحيح لذا ترغب كثيرات في معرفة كيفية صلاة الحامل على الكرسي أو الأرض عند المشقة.

حكم صلاة الحامل وهي جالسة

وفي السياق، قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لا مانع شرعا من أداء المرأة أثناء جالسة؛ لأن الحمل قد يعجزها عن الركوع والسجود، خصوصًا لو كان الحمل في الشهور الأخيرة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، في فتوى سابقة له، أنه في حالة القدرة على القيام والركوع والسجود في الصلاة فعلى المرأة أن تفعل، لأنه توجد قاعدة شرعية تقول: "الميسور لا يسقط بالمعسور".

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن المرأة الحامل ربما كانت المشكلة كلها في سجودها، فيكون عليها أن تقف وتركع في الصلاة، وعند السجود تومئ برأسها، أو بظهرها.

وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه لو كان الركوع والسجود صعبًا عليها، يجوز للمرأة الحامل أن تصلي من جلوس من بداية الصلاة، وليس عليها حرج، لأن الله يقول: "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ".

ضوابط أداء المرأة للصلاة في الأماكن العامة

وفي فتوى أخرى، قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن أداء المرأة للصلاة في الأماكن العامة أمر جائز شرعًا، متى توافرت الضوابط التي تحفظ خصوصيتها وتضمن سترها، مشددًا على أهمية اختيار موضع مناسب للصلاة، خاصة داخل المولات والمطاعم وغيرها من الأماكن التي قد لا تتوافر فيها مصليات مخصصة.

وأوضح الدكتور أسامة الحديدي، خلال تصريحات سابقة، أن الصلاة مرتبطة بمواقيت محددة، مستشهدًا بقول الله تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا»، مشيرًا إلى أن أداء الصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال، مع مراعاة ظروف المسلم والمكان الذي يوجد فيه، بما يضمن عدم ترك الفريضة أو تأخيرها من دون عذر.

وأشار مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى أن جميع الأرض جعلت صالحة للصلاة، إلا أن اختيار المكان الملائم يظل من الأمور المهمة، سواء للرجل أو المرأة، لافتًا إلى أنه لا يجوز للمصلي أن يختار موضعًا يؤدي إلى تعطيل حركة المارة أو إعاقة الطريق.

وفيما يتعلق بصلاة المرأة في الأماكن العامة، أوضح الحديدي أن عليها البحث قدر الإمكان عن مكان يوفر لها الستر والخصوصية، وإذا لم يتوافر مكان مخصص للصلاة، فيمكنها الاستعانة بساتر مناسب، مثل الوقوف خلف جدار أو في موضع يحجبها عن المارة ويحفظ خصوصيتها أثناء أداء الفريضة.

وأضاف أن من الأفضل الابتعاد عن الأماكن التي تكثر فيها الأصوات أو الأنشطة التي قد تشتت المصلي وتؤثر في خشوعه، مؤكدًا أن اختيار موضع هادئ ومناسب يساعد على أداء الصلاة بصورة تليق بحرمة العبادة ومكانتها.

وأكد الحديدي أن الأصل للمرأة هو الحرص على الستر، موضحًا أن صلاة المرأة في بيتها خير لها، وفق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك يأتي في إطار تكريمها والحفاظ على خصوصيتها، وليس معناه منعها من أداء الصلاة خارج المنزل.

وشدد على أنه إذا وجدت المرأة في مكان عام موضعًا مناسبًا، وتحققت فيه شروط الستر والضوابط الشرعية، فلا حرج عليها في أداء الصلاة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الصلاة ينبغي أن تكون وسيلة للعبادة والطمأنينة والاجتماع، لا سببًا للخلاف أو النزاع بين الناس.