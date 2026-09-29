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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الإفتاء توضح حكم قضاء الصلوات الفائتة وكيفية حسابها لمن تجاوزوا سن التكليف

الصلوات الفائتة
الصلوات الفائتة
أحمد سعيد

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال رجل حول حكم الصلوات التي تركها في شبابه، وكيفية قضائها، وماذا يفعل إذا لم يستطع حصر عددها، وذلك خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، مع الإعلامي مهند السادات.

حكم الصلوات المتروكة في فترة الشباب وكيفية قضائها

وأوضح أمين الفتوى أن الصلاة فريضة وركن من أركان الإسلام، ولا تسقط عن المسلم ما دام في كامل الوعي والإدراك، مشيرًا إلى أنه إذا ترك الإنسان صلوات ثم تاب إلى الله فعليه أن يقضي ما فاته قدر استطاعته.

وأضاف أنه في حال كانت الصلوات الفائتة كثيرة، فيمكن تقسيم القضاء على فترات، بحيث يصلي مع كل فرض حاضر صلاة من الفوائت حتى ينتهي منها تدريجيًا، مؤكدًا أن التوبة الصادقة مع السعي في القضاء باب رحمة من الله تعالى.

الإفتاء توضح حكم قضاء الصلوات الفائتة وكيفية حسابها

وفيما يتعلق بعدم القدرة على حصر عدد الصلوات الفائتة، أوضح أنه إذا تذكر الإنسان العدد فعليه الالتزام به، أما إذا لم يستطع التحديد فيجتهد قدر المستطاع ويعمل بما يغلب على ظنه.

وأشار إلى أنه في حال قضى الإنسان أكثر مما عليه، فإن الزائد يُحسب له نافلة وتطوعًا، أما إذا قضى أقل بعد الاجتهاد والتحري فلا يؤاخذ بذلك، لأنه بذل جهده في الوصول إلى ما عليه من عبادات.

وأكد أن الله سبحانه وتعالى يتقبل من العبد التائب، وأن من تاب وعزم على القضاء ثم توفاه الله قبل إتمامه فإن الله يعفو عنه ويتجاوز بفضله ورحمته.

حكم الصلوات المتروكة في فترة الشباب وكيفية قضائها الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء الإفتاء توضح حكم قضاء الصلوات الفائتة وكيفية حسابها

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