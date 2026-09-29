العراق يستأنف رحلاته الجوية إلى إيران بعد استثناء من العقوبات الأمريكية

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، الناقل الوطني للعراق، الثلاثاء، عزمها استئناف رحلاتها الجوية من وإلى إيران خلال أكتوبر المقبل، وذلك بعد حصولها على «استثناء خاص» من العقوبات الأمريكية التي كانت تفرض قيوداً على الخدمات المرتبطة بشركات الطيران الإيرانية.

وقالت الشركة، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن الاستثناء جاء نتيجة «جهود دؤوبة» بذلتها الحكومة العراقية، ما يمهد الطريق أمام استعادة الرحلات الجوية بين البلدين.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، استأنفت الخطوط الجوية العراقية بالفعل رحلاتها بين مدينة النجف والمطارات الإيرانية، اعتباراً من الاثنين، في خطوة تأتي قبل العودة الأوسع للرحلات المقررة خلال أكتوبر.

وكانت الرحلات الجوية بين العراق وإيران قد تأثرت بالعقوبات الأمريكية الجديدة التي استهدفت قطاع الطيران الإيراني، ما دفع عدداً من الدول إلى تعليق رحلاتها الجوية من وإلى إيران.

وشملت الدول التي علقت رحلاتها العراق وأذربيجان وجورجيا وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة، في أعقاب الإجراءات الأمريكية التي فرضت قيوداً على التعاملات المرتبطة بقطاع الطيران الإيراني.