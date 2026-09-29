ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا.. وأسعار النفط ستنخفض

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، متوقعًا في الوقت نفسه انخفاض أسعار النفط، بالتزامن مع استمرار الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي والعقوبات والوضع في مضيق هرمز.

وقال ترامب، خلال مشاركته في فعالية «العصر الذهبي» المخصصة للذكاء الاصطناعي، إن منع إيران من امتلاك سلاح نووي قد يُسجل تاريخيًا باعتباره أحد أهم الإنجازات التي حققتها الولايات المتحدة.

وأضاف أن إيران «لن تمتلك سلاحًا نوويًا»، واصفًا وضعها بأنه يشهد تراجعًا كبيرًا، وقال إن ذلك سينتهي قريبًا، متوقعًا أن يؤدي انتهاء الأزمة إلى انخفاض أسعار النفط.

وتأتي تصريحات ترامب فيما تواصل طهران انتظار الرد الأمريكي على مقترحها المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، بينما نفت واشنطن تقديم عرض لإيران يتضمن تخفيف العقوبات أو الإفراج عن أموال مجمدة مقابل تنازلات بشأن برنامجها النووي.

«America.gov».. بوابة حكومية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

وفي ملف آخر، أعلن ترامب إطلاق موقع «America.gov»، وهو منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى جمع الخدمات والمعلومات الحكومية الفيدرالية في بوابة واحدة، بما يتيح للمستخدمين الوصول إلى الخدمات الحكومية والتنقل بينها بصورة أكثر سهولة.

وقدم ترامب المنصة باعتبارها خطوة لإعادة تنظيم تعامل المواطنين مع الحكومة الفيدرالية، قائلًا إن الحكومة لن تقف في طريق المواطنين، وإنما ستكون في خدمتهم.

كما واصل الرئيس الأمريكي طرح رؤيته بشأن الذكاء الاصطناعي باعتباره عنصرًا رئيسيًا في المنافسة التكنولوجية مع الصين، مستخدمًا تعبير «الذكاء الفائق» في حديثه عن التطور المتسارع لهذه التكنولوجيا.

ترامب يتمسك بالتفوق الأمريكي في الذكاء الاصطناعي

ويضع ترامب الحفاظ على التفوق الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن أولويات إدارته، في وقت تتزايد فيه المنافسة مع الصين حول تطوير التكنولوجيا المتقدمة واستخداماتها الاقتصادية والأمنية.

وكان ترامب وشي جين بينغ قد ناقشا ملف الذكاء الاصطناعي خلال لقائهما الأخير، فيما أكد ترامب لاحقًا أنه لا يؤيد التعاون مع الصين بشأن تنظيم التكنولوجيا إذا كان ذلك قد يضر بالشركات الأمريكية في المنافسة العالمية.

وتتبنى إدارة ترامب بالفعل سياسات تستهدف تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه في المؤسسات الحكومية والأمنية، مع التركيز على حماية الأنظمة الأمريكية وتعزيز موقع الولايات المتحدة في سباق التكنولوجيا المتقدمة.