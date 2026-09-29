قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخميس 8 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة
مدبولي: الحكومة تستهدف تحويل مخرجات منتدى التعدين إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع
البابا تواضروس الثاني يستقبل وزير الاتصالات والمواصلات البحريني
العملة الإيرانية تهوي إلى مستوى قياسي جديد مع تصاعد تداعيات الحرب على الاقتصاد
الثروة المعدنية تستعد لمزايدات جديدة للحديد.. ومشروعات لتصنيع الفوسفات والكاولين
ترامب: الحرب في إيران ستنتهي قريبا جدا.. وأسعار النفط ستنخفض بشكل حاد
وكالة الطاقة الدولية: مستعدون لاستخدام مزيد من الاحتياطيات النفطية الإستراتيجية إذا اقتضت الحاجة
إسلام صادق: المنتخب الوطني يستعيد بريقه
بقرار من وزير التموين.. أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو
موعد مباراة مصر القادمة أمام جنوب أفريقيا
الرئيس السيسي يوجه بترشيد تكاليف تراخيص السيارات ويشدد على حسن معاملة المواطنين أثناء تقديم الخدمات
مفتي الجمهورية: الإمام الطيب أعاد للأزهر هيبته وللخطاب الديني توازنه وللضمير الإنساني صوته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا.. وأسعار النفط ستنخفض

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أمنية رشاد الجلوي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، متوقعًا في الوقت نفسه انخفاض أسعار النفط، بالتزامن مع استمرار الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي والعقوبات والوضع في مضيق هرمز.

وقال ترامب، خلال مشاركته في فعالية «العصر الذهبي» المخصصة للذكاء الاصطناعي، إن منع إيران من امتلاك سلاح نووي قد يُسجل تاريخيًا باعتباره أحد أهم الإنجازات التي حققتها الولايات المتحدة.

وأضاف أن إيران «لن تمتلك سلاحًا نوويًا»، واصفًا وضعها بأنه يشهد تراجعًا كبيرًا، وقال إن ذلك سينتهي قريبًا، متوقعًا أن يؤدي انتهاء الأزمة إلى انخفاض أسعار النفط.

وتأتي تصريحات ترامب فيما تواصل طهران انتظار الرد الأمريكي على مقترحها المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، بينما نفت واشنطن تقديم عرض لإيران يتضمن تخفيف العقوبات أو الإفراج عن أموال مجمدة مقابل تنازلات بشأن برنامجها النووي.

«America.gov».. بوابة حكومية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

وفي ملف آخر، أعلن ترامب إطلاق موقع «America.gov»، وهو منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى جمع الخدمات والمعلومات الحكومية الفيدرالية في بوابة واحدة، بما يتيح للمستخدمين الوصول إلى الخدمات الحكومية والتنقل بينها بصورة أكثر سهولة.

وقدم ترامب المنصة باعتبارها خطوة لإعادة تنظيم تعامل المواطنين مع الحكومة الفيدرالية، قائلًا إن الحكومة لن تقف في طريق المواطنين، وإنما ستكون في خدمتهم.

كما واصل الرئيس الأمريكي طرح رؤيته بشأن الذكاء الاصطناعي باعتباره عنصرًا رئيسيًا في المنافسة التكنولوجية مع الصين، مستخدمًا تعبير «الذكاء الفائق» في حديثه عن التطور المتسارع لهذه التكنولوجيا.

ترامب يتمسك بالتفوق الأمريكي في الذكاء الاصطناعي

ويضع ترامب الحفاظ على التفوق الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن أولويات إدارته، في وقت تتزايد فيه المنافسة مع الصين حول تطوير التكنولوجيا المتقدمة واستخداماتها الاقتصادية والأمنية.

وكان ترامب وشي جين بينغ قد ناقشا ملف الذكاء الاصطناعي خلال لقائهما الأخير، فيما أكد ترامب لاحقًا أنه لا يؤيد التعاون مع الصين بشأن تنظيم التكنولوجيا إذا كان ذلك قد يضر بالشركات الأمريكية في المنافسة العالمية.

وتتبنى إدارة ترامب بالفعل سياسات تستهدف تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه في المؤسسات الحكومية والأمنية، مع التركيز على حماية الأنظمة الأمريكية وتعزيز موقع الولايات المتحدة في سباق التكنولوجيا المتقدمة.

ترامب إيران سلاح نووي أسعار النفط مضيق هرمز البرنامج النووي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

وزير التربية والتعليم

بعد تقنين أوضاعهم.. إلزام معلمي الحصة بالعمل بعد المواعيد الرسمية بأي مدارس أخرى حال تكليفهم بذلك

طريق إحدى المدارس

أولياء أمور يستغيثون بسبب طريق مدرسة محاط بمواد البناء: مستنيين مصيبة عشان نفوق

بعوض الزاعجة المسبب لحمى الضنك

إصابات قياسية.. فلوريدا تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حمى الضنك

وزير التربية والتعليم

هل يتم تخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي بعد كثرة الشكاوى؟|توضيح عاجل

ارشيفية

جريمة في دار مسنين بالهرم.. المدير متهم بانتهاك جسد نزيلة من ذوي الهمم.. التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

حبس

حبس المتهمين بالاعتداء على نجل مؤذن أثناء ذهابه لفتح المسجد فجرا

ارشيفيه

الدقهلية.. مصرع شاب إثر انقلاب دراجة نارية بطريق المنصورة جمصة

القاضي المزيف

لـ 20 أكتوبر | تأجيل قضية القاضي المزيف وآخرين للحكم

بالصور

بأقل من 700 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" في مصر

سيارات
سيارات
سيارات

مع تغير الفصول.. أطعمة ومشروبات ترفع مناعتك ضد نزلات البرد

اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة

بإطلالة ملفتة.. مى عمر تثير الجدل في أحدث ظهور

مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

الكحة
الكحة
الكحة

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد