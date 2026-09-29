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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شيش دو يحقق 747 ألف ريال بالسينمات السعودية .. تفاصيل

شيش دو
شيش دو
أحمد البهى

تمكن فيلم شيش دو، من بطولة الفنان بيومي فؤاد، من التواجد ضمن قائمة الافلام الاعلي تحقيقًا للايرادات في المملكة العربية السعودية، الاسبوع الماضي. 

وحقق فيلم شيش دو، ايرادات وصلت الي 747 الف ريال سعودي في اولي اسابيع عرضه بالسينمات السعودية. 

 

 

فيلم «شيش دو»: 

 يضم كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم: بيومي فؤاد، باسم سمرة، ميشيل ميلاد، رحمة أحمد، بسنت أبو باشا، محمد أوتاكا، مالك عماد، محمود عزب وغيرهم، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم أحمد زاهر وأحمد صيام والفيلم من قصة وسيناريو وحوار وإخراج أكمل شهير، في أولى تجاربه الإخراجية.

ويعتمد «شيش دو» على المواقف الكوميدية والمفارقات بين أبطاله، بالتزامن مع تصاعد الجانب التشويقي، بما يضع الشخصيات أمام مجموعة من التطورات التي لم تكن في حساباتهم. 

فيلم شيش دو شيش دو بيومي فؤاد الفنان بيومي فؤاد السعودية

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