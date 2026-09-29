العكاري: الرئيس السيسي يطور أدوات التواصل مع المجتمع لمواكبة المتغيرات

أكد العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا مستمرًا بعملية التطوير، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل العمل على تطوير أدوات التواصل مع المجتمع وتعزيز قنوات الحوار مع المواطنين.

وقال العكاري، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إن العالم شهد خلال السنوات الخمس الأخيرة أوضاعًا شديدة الاضطراب، في ظل تصاعد الأحداث والتوترات الجيوسياسية في عدد من مناطق العالم، إلى جانب الأزمات التي أثرت على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

وتابع أن التطورات المتلاحقة فرضت تحديات جديدة على مختلف الدول، الأمر الذي يتطلب تطوير آليات التعامل مع الأزمات والمتغيرات الدولية، ورفع قدرة مؤسسات الدولة على الاستجابة السريعة للتحديات المستجدة.

توضيح السياسات العامة

وأشار إلى أن تعزيز التواصل مع المجتمع يمثل أحد الأدوات المهمة في التعامل مع هذه المتغيرات، بما يسهم في توضيح السياسات العامة ورفع مستوى الوعي بالتحديات التي تفرضها التطورات الإقليمية والدولية.