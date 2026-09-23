هل تراهن إيران على انتخابات أمريكا؟.. طارق العكاري يكشف حسابات طهران في الأزمة

قال العقيد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، إن عامل الوقت قد يمثل ورقة مهمة في حسابات إيران خلال المرحلة الحالية، موضحًا أن طهران قد تفضل الانتظار حتى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لتقييم شكل موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد الانتخابات.

موقف ترامب سيصبح أقوى

وأوضح العكاري، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن إيران قد تسعى من خلال الانتظار إلى معرفة ما إذا كان موقف ترامب سيصبح أقوى عقب الانتخابات أم سيواجه تغيرات تؤثر على طريقة تعامله مع الأزمة.

وأشار إلى أن ترامب لا يرغب، وفق تقديره، في الدخول في مفاوضات خلال التوقيت الحالي، لافتًا إلى أن استمرار حالة الانتظار قد يمنح إيران مساحة للحفاظ على موقفها وتعزيز أوراقها قبل أي مفاوضات محتملة.

الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري

وأكد المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري أن استمرار الأزمة إلى ما بعد 10 نوفمبر المقبل لن يكون في مصلحة إيران أو الولايات المتحدة، إلا أن التطورات التي شهدتها الأشهر الستة الماضية دفعت طهران إلى مواصلة ما وصفه بـ«الصمود الاستراتيجي».

وأوضح أن هذا النهج يعني استمرار تحمل الضغوط والأعباء الاقتصادية الناتجة عن الأزمة، بالتوازي مع محاولة الحفاظ على الموقف التفاوضي وعدم تقديم تنازلات قبل اتضاح مسار التطورات السياسية.

أمن الخليج ومضيق هرمز

وتوقع العكاري أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الضغوط والتحركات تجاه إيران، في ظل استمرار الجهود الرامية إلى الوصول لتسوية تشمل الملفات المتعلقة بأمن الخليج ومضيق هرمز وممرات الطاقة والمصالح الإقليمية.