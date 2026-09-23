بزشكيان يرد على ترامب: إيران ليست راعية للإرهاب.. بل ضحية له

رفض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بأنها راعية للإرهاب، مؤكداً أن بلاده ترى نفسها "ضحية للإرهاب".

وقال بزشكيان، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ترامب وصف إيران في خطابه أمس بأنها "الراعي الأول للإرهاب"، مضيفاً: "لسنا إرهابيين، نحن ضحايا الإرهاب".

واتهم الرئيس الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بشن هجمات عسكرية على بلاده، قائلاً إن الزعيم الإيراني قُتل "دون أي مبرر"، في إشارة إلى العمليات العسكرية التي بدأت في وقت سابق من العام.

كما اتهم إسرائيل باستهداف أحياء في مدن ومحافظات إيرانية وتنفيذ عمليات اغتيال، واصفاً تلك الأعمال بأنها "إرهاب حقيقي".

وقال بزشكيان: "لقد دافع الشعب الإيراني عن بلاده على مدى الأشهر السبعة الماضية"، مؤكداً أن طهران تعتبر تحركاتها في مواجهة الهجمات دفاعاً عن البلاد.

وتأتي تصريحات بزشكيان بعد يوم من خطاب ترامب أمام الجمعية العامة، وسط استمرار التوتر بين واشنطن وطهران وتداعيات الصراع على المنطقة ومضيق هرمز.