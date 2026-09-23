ميناء القاهرة الجوى يكرم مدير طيران الإمارات تقديرا لجهوده في دعم المنظومة

قام المحاسب مجدى إسحق عازر رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى بتكريم عيسى عبد الرحمن البنا مدير طيران الإمارات بمحطة القاهرة، وذلك تقديرا لما قدمه من جهود مخلصة و عطاء متميز و تعاون مثمر طوال فترة عمله بمطار القاهرة الدولى.

يأتي هذا التكريم تقديرا لمسيره مهنية اتسمت بالإلتزام و الإحترافية و روح التعاون البناء و ما عكسته من نموذج إيجابي للشراكة و التنسيق الفعال بين شركة ميناء القاهرة الجوى و شركة طيران الإمارات بما اسهم في دعم منظومه العمل و تعزيز أواصر التعاون في مجال الطيران المدنى و عكس ما تتمع به طيران الإمارات من تطور و تميز و نجاح في تقديم خدماتها.

وفي إطار حرص شركة ميناء القاهرة الجوى على تعزيز أواصر التعاون و الشراكة مع شركات الطيران العامله بمطار القاهرة الدولى و تقديرا للكفاءات المتميزة التي تسهم بجهودها المخلصة في دعم منظومه العمل و الإرتقاء بمستوى الأداء .

من جانبه أعرب المحاسب مجدى إسحق عازر عن خالص تقديره للسيد عيسى عبد الرحمن البنا مثمناً جهوده المتميزة و ما ابداه من تعاون صادق و روح مهنية رفيعة و متمنيا له دوام التوفيق و النجاح في محطته الجديدة و مواصلة مسيرة عطائه و تميزه في تمثيل شركة طيران الإمارات.

و يجسد هذا التكريم نهج شركة ميناء القاهرة الجوى في ترسيخ ثقافة التقدير و الوفاء لكل من اسهم بجهده و عطائه في دعم مسيرة العمل و تعزيز علاقات التعاون مع شركاء النجاح بقطاع الطيران المدنى و هو ما يعكس صورة مشرفة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من خلال ما ابداه من احترافية و التزام و روح تعاون متميزه جسدت عمق العلاقات الأخوية بين البلدين و عكست ما تتمتع به طيران الإمارات من تميز و ريادة في مجال الطيران المدنى.