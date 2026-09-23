مرتبطة بحرب إيران.. وفاة غامضة لضابطة أمريكية في رحلة جوية ترفع حصيلة القتلى إلى 19

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" يوم الأربعاء عن ارتفاع حصيلة القتلى الأمريكيين من حرب إيران إلى 19 بعد إضافة حالة وفاة واحدة إلى سجلها العلني لوفيات العسكريين الأمريكيين المرتبطة بالحرب مع إيران.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست، بأن مسؤول دفاعي أمريكي - تحدث يوم الثلاثاء شريطة عدم الكشف عن هويته نظراً لأن البنتاجون لم يعلن عن الوفاة رسمياً - ذكر أن ضابطة في الجيش تعرضت لحالة طبية طارئة أودت بحياتها يوم الجمعة، وذلك أثناء رحلة جوية متجهة إلى الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إيران لا تقبل أن تصبح التكنولوجيا النووية حكرا على قلة قليلة من الدول، مشددا على أنها "لن تتخلى عن حق من حقوقها الأصيلة"، وأنها "لن تحصل على أسلحة نووية"؛ لكنها لا تريد قيودا على طاقتها النووية.. مضيفا: "سلامنا لن يأتي من ساحات المعركة".

وأكد بزشكيان - في كلمته خلال فعاليات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة - أن إيران "تحتاج إلى القوة"، قائلا: إن شعبا غير قادر على الدفاع عن نفسه "سيتم أكله في عالم اليوم"؛ فالعالم أصبح فيه القوي، بدلًا من التفكير في الإنسانية والعدالة والديمقراطية؛ يحمي انعدام الاستقرار والدمار ويتهم الجميع بالإرهابيين".