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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

صناديق بيتكوين الأمريكية تجذب 4.6 مليار دولار منذ أغسطس الماضي

بيتكوين الأمريكية
بيتكوين الأمريكية
أ ش أ

تحولت التدفقات إلى صناديق بتكوين الفورية المتداولة في البورصات الأمريكية إلى المنطقة الإيجابية خلال العام الحالي، مع إحياء تعافي أكبر عملة مشفرة في العالم لطلب المستثمرين.

واستقطبت هذه الصناديق نحو 320 مليون دولار على أساس صافٍ خلال 2026، وفقًا لبيانات جمعتها وكالة "بلومبرج" الأمريكية، وضخ المستثمرون نحو 4.6 مليار دولار في الصناديق منذ 19 أغسطس، عندما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستزيد عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل، ما أدى إلى عكس التدفقات الخارجة المتراكمة في وقت سابق من العام.

وارتفع سعر بتكوين بنحو 35% خلال تلك الفترة، ليتجاوز 86,000 دولار، بعد أن تمكن أخيرًا من الخروج من حالة الركود التي أبقته في الغالب دون مستوى 80,000 دولار منذ فبراير، وجرى تداول العملة عند نحو 85,900 دولار في وقت مبكر من صباح الأربعاء في نيويورك، كما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للأصول الرقمية مجددًا إلى 3 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ يناير.

وتزامن هذا الارتفاع مع زيادة في استخدام الرافعة المالية، حيث ارتفعت المراكز المفتوحة في العقود الآجلة الدائمة للعملات المشفرة إلى نحو 160 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ أواخر أكتوبر من العام الماضي.

ويمثل تجدد الطلب على الصناديق المتداولة تحولًا عن بداية العام، عندما أثرت عمليات الاسترداد المستمرة على الصناديق في الوقت الذي كان فيه بتكوين تحت الضغط.

وقال خبير الاستثمار كريس ويستون، إن المستثمر الذي يحتفظ بصناديق بتكوين الفورية الأمريكية "عاد الآن بشكل مريح إلى تحقيق أرباح غير محققة"، وقدر متوسط تكلفة بتكوين التي تحتفظ بها الصناديق عند 82,000 دولار، مضيفًا: "بعد تحمل تراجع كبير، لا أرى بالضرورة أن العودة إلى تجاوز نقطة التعادل الإجمالية تمثل محفزًا واضحًا لجني الأرباح".

وقال خبير التداول بول هوارد، إن الارتفاع فاجأ كثيرًا من المستثمرين، في ظل تركيز الاهتمام بدرجة كبيرة على تطورات الذكاء الاصطناعي خلال العام، مضيفًا: "يبدو التحرك مستدامًا بشكل متزايد، مع توفير التدفقات إلى الصناديق المتداولة دعمًا في نطاق يتراوح بين 80 و85 ألف دولار"، متابعًا: "قوة هذا التحرك تجعل هدف بتكوين البالغ 100 ألف دولار في نهاية العام، والذي جرت مناقشته على نطاق واسع، أقرب بشكل متزايد إلى نطاق التداول".

التدفقات المتداولة البورصات الأمريكية المستثمرين

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