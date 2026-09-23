كنز غازي جديد تحت مياه بورسعيد.. مدير عام حقل دينيس يكشف التفاصيل

قال المهندس أحمد طلعت، مدير عام حقل دينيس غرب 1، إن نتائج التقييم والاختبارات الأولية للاكتشاف أظهرت نجاح عمليات الاستكشاف، مؤكدًا أن الكشف يعد مهمًا وواعدًا، ويعكس ما يزخر به البحر المتوسط من ثروات، مشيرًا إلى أن التقديرات الأولية للاكتشاف تصل إلى نحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وأضاف في لقاء مع إبراهيم عزت مراسل قناة "إكسترا نيوز"، في حلقة اليوم من برنامج "مال وأعمال"، من تقديم الإعلامية إنجي طاهر، أنّ الوصول إلى أرقام نهائية بشأن حجم الاكتشاف ومخرجاته يتطلب استكمال الدراسات الفنية والهندسية بصورة كاملة، موضحًا أن اكتشاف دينيس غرب 1 يأتي نتاجًا لسلسلة من الجهود التي بذلتها وزارة البترول، وأن الأهمية لا تقتصر على الأرقام، وإنما تمتد إلى هذه السلسلة من النجاحات في مجال الاستكشاف.

محافظة بورسعيد

وتابع، أن قرب الكشف من التسهيلات الموجودة بالفعل يمثل إحدى أهم نقاط القوة للمشروع، إذ يوفر الكثير من الاستثمارات الضخمة اللازمة لإنشاء بنية تحتية من الصفر، ويسهم في خفض تكاليف التنمية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتسهيلات الإنتاج القائمة، إلى جانب اختصار الوقت وتسريع خطوات تنفيذ المشروع ووضعه على خريطة الإنتاج، مشيرًا، إلى أن نحو 50% من العاملين في المشروع من محافظة بورسعيد.