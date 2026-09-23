إصابة طيارين عسكريين بريطانيين بجروح إثر تحطم طائرة تدريب في ويلز

أصيب طياران من سلاح الجو الملكي البريطاني، يعتقد أن إصاباتهما طفيفة، بعد قفزهما من طائرة تدريب قبل تحطمها في شمال ويلز، اليوم الأربعاء.

وكانت الطائرة، وهي من طراز «هوك تي 2»، في رحلة من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني «فالي» في جزيرة أنجلسي، عندما تحطمت بالقرب من منطقة بنكارنيسيو.

إصابات طفيفة للطيارين

وقالت شرطة شمال ويلز إن الطيارين يتلقيان العلاج من إصابات يعتقد أنها طفيفة، مؤكدة في الوقت نفسه عدم وجود تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار أو إصابات أخرى على نطاق أوسع.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي الطيارين وهما يقفزان من الطائرة قبل لحظات من اصطدامها بالأرض.

حريق في موقع التحطم

وأظهرت اللقطات المتداولة تصاعد عمود من الدخان واللهب من موقع تحطم الطائرة، فيما بدا أن الطائرة اصطدمت بممتلكات سكنية تقع على مسافة قريبة من موقع الحادث.

وأعلنت خدمة الإطفاء والإنقاذ في شمال ويلز أن الحريق أصبح تحت السيطرة، بينما وصلت فرق الإسعاف والإسعاف الجوي إلى موقع التحطم للتعامل مع الحادث ونقل المصابين.

وتعد «هوك تي 2» طائرة تدريب تستخدمها القوات الجوية الملكية البريطانية لتدريب الطيارين، بينما تستخدم قاعدة «آر إيه إف فالي» العسكرية في جزيرة أنجلسي لتدريب الطيارين.