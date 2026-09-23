عبد العاطي يبحث مع وزيرة خارجية فنلندا تعزيز العلاقات وتطورات غزة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إلينا فالتونين، وزيرة خارجية فنلندا، اليوم الأربعاء، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لمواصلة تعزيز العلاقات بين مصر وفنلندا، مشيداً بنتائج جولة المشاورات السياسية التي عقدت في مايو الماضي، ومؤكداً أهمية انتظام عقد جولات المشاورات السياسية بين البلدين.

كما أكد الحرص على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وتشكيل مجلس الأعمال المصري الفنلندي، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي والتعليم الفني والتدريب المهني.

تناول اللقاء التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود الرامية لاستكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الاولي من خطة الرئيس الأمريكي، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من القطاع بما يمهد للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما شدد على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وتغليب الحلول الدبلوماسية والتسويات السياسية بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.