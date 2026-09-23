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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: نرفض ابتزاز الدول عبر المضايق والممرات البحرية.. وأمن الخليج امتداد للأمن القومي المصري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم ٢٣ سبتمبر، مع  الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى من الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.


أشاد الجانبان بما تشهده العلاقات المصرية القطرية من  تطور متسارع وزخم واستمرار في التنسيق والتشاور في شتى القضايا والملفات الإقليمية، مع التأكيد على تطلعهما المشترك إلى مواصلة الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بما في ذلك انتظام انعقاد أطر التعاون الثنائي بين البلدين خاصة اللجنة المصرية القطرية العليا، والعمل على تنفيذ مخرجاتها والبرامج والمشروعات التي يتم الاتفاق عليها بما يحقق مصالح الطرفين، إلى جانب مواصلة تطوير الأطر القانونية والاتفاقيات المنظمة لمختلف أوجه التعاون الثنائي، خاصة تلك المتصلة بالمجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.


وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي أن اللقاء تناول كذلك مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى احتواء التوترات وخفض حدة التصعيد في المنطقة، حيث أكد  الوزير عبد العاطي أهمية إعلاء الحلول السياسية والدبلوماسية، و إدانة مصر القاطعة لأية اعتداءات على الدول الخليجية الشقيقة وأية محاولات للمساس بأمنها واستقرارها باعتبارها امتداد للأمن القومي المصري، كما شدد سيادته على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة مع التأكيد على رفض مصر التام لاستخدام المضايق والممرات البحرية كأداة للضغط أو الابتزاز بما يتعارض مع قواعد وأحكام القانون الدولي.


تطرق اللقاء أيضاً إلى تطورات  القضية الفلسطينية حيث أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المكثف مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين لضمان تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام في قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات والعمل على البدء في عمليات إعادة الإعمار، مع التشديد على رفض أي خطط لتهجير الفلسطينيين وضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967.


كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية الهامة من بينها الأوضاع في السودان، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة السودان وعلى مؤسساته الوطنية، ودعم تسوية الأزمة بما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.


وناقش الطرفان أيضاً مستجدات الوضع في اليمن ومنطقة القرن الأفريقي، حيث شددا على أهمية دفع آليات الحوار ومسارات التفاوض، بما يؤدي إلى خفض التصعيد ويعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر مضيق هرمز

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