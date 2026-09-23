وزير الخارجية يشارك في اجتماع «مجلس السلام» بحضور كوشنر وويتكوف وتوني بلير

شارك وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، في اجتماع «مجلس السلام»، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين السياسيين والعسكريين، من بينهم جاريد كوشنر وستيف ويتكوف وتوني بلير.

وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لدعم تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، إلى جانب مواصلة التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة.

دعم الجهود الرامية

ويأتي الاجتماع في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز التنسيق الدولي بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.