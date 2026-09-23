وزير الخارجية ببحث مع نظيرته الكونجولية بنيويورك العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

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بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء مع وزيرة خارجية جمهورية الكونجو الديمقراطية تيريز فاجنر، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بالاضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مشيداً بمخرجات زيارة الرئيس فيليكس تشيسيكدي للقاهرة في يونيو الماضي.

وأعرب عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وزيادة التبادل التجاري، بالإضافة إلى مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ الخطط التنموية الكونجولية.

كما وجه وزير الخارجية الدعوة لمجتمع الأعمال والشركات الكونجولية للمشاركة في منتدى العلمين إفريقيا للأعمال، المقرر عقده على هامش قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي خلال الفترة 2- 4 أكتوبر المقبل فى مدينة العلمين.

وفيما يتعلق بالأمن المائي، توافق الوزيران على أهمية الالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي الحاكمة للمجاري المائية العابرة للحدود، وعلى رأسها مبدأ عدم الإضرار والإخطار المسبق، والتمسك بروح التوافق والأخوة لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل.

وتبادل الوزيران الرؤى إزاء المستجدات الأمنية والسياسية في منطقة القرن الأفريقي والبحيرات العظمى، وسبل دعم جهود تحقيق الاستقرار وتعزيز السلم والأمن الإقليمي، واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور؛ بما يحقق المصلحة المشتركة.

ك ف