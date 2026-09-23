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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: كرة اليد اللعبة الجماعية الوحيدة القادرة على تحقيق بطولة العالم

شوبير
شوبير
علا محمد

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالإنجازات التي تحققها كرة اليد المصرية، مؤكدًا أن اللعبة تتميز بوجود تواصل واضح بين الأجيال، وهو ما ينعكس على نتائج المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامجه «مع شوبير»: «خليني أحيي وأهنئ وأبارك لكرة اليد المصرية.. اليد والأسكواش يا جماعة لعبتين فيهم ميزة مش موجودة عند حد، وهي تواصل الأجيال».

وأضاف: «تلاقي منتخب اليد الأول يفوز ببطولة أفريقيا ويحقق نتايج هايلة في الأولمبياد وكأس العالم، وتلاقي المنتخبات اللي تحته بتحقق نجاحات».

وتابع شوبير: «لسه إمبارح منتخب الناشئين 18 سنة حقق بطولة أفريقيا على حساب تونس، وقبله منتخب الشباب فاز على تونس أيضًا وتوج بأفريقيا».

وأردف: «أعتقد أن اللعبة الجماعية الوحيدة في مصر القادرة على تحقيق بطولة العالم هي كرة اليد، والقادرة على الوصول بعيدًا في الأولمبياد هي كرة اليد».

الإعلامي أحمد شوبير أحمد شوبير شوبير كرة اليد المصرية المنتخبات الوطنية الأسكواش

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