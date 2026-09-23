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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: قرار بيع بيزيرا منطقي.. والزمالك كان بحاجة للسيولة المالية

بيزيرا
بيزيرا
يمنى عبد الظاهر

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن الجدل المثار حول رحيل خوان بيزيرا عن صفوف الزمالك، والمقارنات التي أجرتها بعض الجماهير بين اللاعب البرازيلي وأحمد سيد زيزو، مؤكدًا أن مفهوم «ابن النادي» يجب أن يكون واضحًا.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن البعض أجرى مقارنات بين زيزو وبيزيرا بعد ظهور الأخير بشكل جيد، واعتبره البعض «ابن النادي»، موضحًا: «لا، بيزيرا ابن البرازيل، ووسام أبو علي مكانش له علاقة بالأهلي، ولا ديانج كان له علاقة بالنادي.. ابن النادي هو اللي اتربى فيه، زي شيكابالا وعمر جابر».

وأضاف: «لازم نبقى بروفيشنال شوية.. بيزيرا قال مش قاعد، والزمالك أكبر من بيزيرا وألف بيزيرا، ومجلس الزمالك مكنش قدامه حل غير إنه يبيع، لأن النادي معندوش فلوس يدفع مستحقات اللاعبين».

وأوضح شوبير أن الزمالك لا يمكنه الاستمرار في الاعتماد على المساعدات الفردية من أعضاء مجلس الإدارة أو محبي النادي، قائلًا: «الزمالك مش هيقدر يفضل عايش على إن عضو مجلس يتكرم ويدفع أو حد محب للنادي يساعد. لما جت فرصة يجيب فلوس كويسة من بيزيرا، كان لازم يستفيد منها».

وتابع: «ولما عرفنا عقد بيزيرا، اللاعب كان هيمثل حمل كبير على الزمالك، فقرار بيعه كان منطقي. دلوقتي الجماهير بتقول عين العقل.. طيب ما كانت عين العقل لما باع زيزو؟ هو أنا لازم أتعور عشان أحس إني لازم أعمل كده؟».

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على ضرورة الفصل بين أدوار الحكم واللاعب والمشجع، مستشهدًا بمقولة الكابتن لطيف: «الحكم حكم، واللاعب لاعب، والمشجع مشجع»، وكذلك بمقولة الكابتن صالح سليم: «الجمهور لا يحكم ولا يدير».

الإعلامي أحمد شوبير بيزيرا الزمالك زيزو ووسام أبو علي شيكابالا

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