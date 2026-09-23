في أول أيام الخريف.. الطقس حار رطب نهاراً والعظمى بالقاهرة 33 درجة

يُسجل اليوم، الأربعاء 23 سبتمبر 2026، البداية الفلكية الرسمية لـ فصل الخريف؛ حيث يعتدل الطقس وتتراجع مستويات الرطوبة تدريجياً، ليعلن هذا الفصل الانتقالي نهاية حرارة الصيف وبدء التحضير لأجواء الشتاء.

أول أيام الخريف

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها اليوم من ظواهر جوية متوقعة يخبئها طقس الخريف، مشيرة إلى أن التوقعات الفصلية تُرجح أن تكون معدلات درجات الحرارة وسقوط الأمطار خلال هذا الموسم أعلى قليلاً من المعدلات المناخية المعتادة.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

توقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب خلال ساعات الصباح الأولى، يتحول إلى حار نهاراً على شمال البلاد مروراً بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فيما يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 33 درجة مئوية.

الظواهر الجوية وفرص الأمطار اليوم

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، شهد تكون الشبورة المائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتصل إلى حد الكثافة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء.

فيما تظهر سحب منخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى تساعد على حجب جزء من أشعة الشمس وتلطيف الأجواء. وتتهيأ فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تزداد شدتها لتصبح متوسطة أحياناً على مناطق من (السلوم – مطروح – العلمين).

ويشهد الطقس اليوم أيضا، خلال الساعات القادمة، نشاط للرياح وأتربة، حيث تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مما يزيد من الإحساس بتلطيف الأجواء في الظل وخلال ساعات الليل، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض أجزاء من محافظة الوادي الجديد.

خريطة خريف 2026 وفقاً للأرصاد

وأضحت الهيئة أن فصل الخريف، رغم اعتداله العام، يشهد تقلبات جوية سريعة وموجات حارة طارئة، إلى جانب تساقط أمطار متفرقة على شمال البلاد. وأشارت التوقعات إلى إمكانية تشكّل سيول على بعض مناطق جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر في بعض الفترات نتيجة الطبيعة الجغرافية لهذه المناطق.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، بمختلف الأنحاء، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 – الصغرى 24

السواحل الشمالية: العظمى 30 – الصغرى 22

جنوب سيناء: العظمى 36 – الصغرى 26

شمال الصعيد: العظمى 35 – الصغرى 23

جنوب الصعيد: العظمى 40 – الصغرى 27