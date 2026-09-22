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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وداعًا للصيف.. الخريف يبدأ غدًا بانخفاض درجات الحرارة وطقس معتدل

حالة الطقس
حالة الطقس

يودّع المصريون فصل الصيف اليوم ، مع بدء فصل الخريف، غدا الأربعاء، الذي يتميز بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة وتغير الأجواء خلال الفترة المقبلة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن اسود أجواء معتدلة إلى مائلة للحرارة رطبة صباحا، اليوم الثلاثاء،
حارة نهارا ً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، والعظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية.

وتتكون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من وسط سيناء ومدن القناة.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى تعمل على حجب جزئي لأشعة الشمس وتلطيف الأجواء.

وهناك فرص ضعيفة جداً لأمطار على بعض المناطق من محافظات السواحل الشمالية  وشمال الوجه البحري . 

ومن المتوقع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل. قد تكون مثيرة  للرمال والأتربة على بعض المناطق من محافظة الوادي الجديد .

 بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 32 23

العاصمة الجديدة 33 21

6 اكتوبر 32 21

بنها 32 22

دمنهور 31 22

وادى النطرون 32 21

كفر الشيخ 31 23

بلطيم 30 24

المنصورة 32 23

الزقازيق 32 23

شبين الكوم 31 22

طنطا 31 22

دمياط 30 24

بورسعيد 30 24

الاسماعيلية 34 21

السويس 33 22

العريش 31 20

رفح 30 19

رأس سدر 33 22

نخل 32 17

كاترين 30 15

الطور 32 23

طابا 33 20

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 35 25

الاسكندرية 31 22

العلمين 30 21

مطروح 29 21

السلوم 30 20

سيوة 34 20

رأس غارب 35 24

سفاجا 36 25

مرسى علم 36 26

الشلاتين 38 27

حلايب 34 28

أبو رماد 37 26

مرسى حميرة 37 26

أبرق 36 25

جبل علبة 36 25

رأس حدربة 34 27

الفيوم 33 22

بني سويف 33 22

المنيا 35 21

أسيوط 35 21

سوهاج 37 23

قنا 39 23

الأقصر 40 24

أسوان 40 26

الوادى الجديد 38 23

أبوسمبل 40 25

فصل الصيف فصل الخريف درجات الحرارة الأرصاد شديدة الحرارة شبورة مائية أمطار

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