شبورة وفرص أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، حيث يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل إلى مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

​درجات الحرارة الثلاثاء 22 سبتمبر

​القاهرة الكبرى: العظمى 32، والمحسوسة 34.

​الوجه البحري: العظمى 31، والمحسوسة 33.

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30، والمحسوسة 33.

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 30، والمحسوسة 33.

​شمال الصعيد: العظمى 34، والمحسوسة 36.

​جنوب الصعيد: العظمى 40، والمحسوسة 41.

​الظواهر الجوية الثلاثاء 22 سبتمبر

​شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء.

​فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 10% تقريباً) على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

​نشاط رياح تتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد تعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل على بعض المناطق المكشوفة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

​فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم بكافة أنحاء الجمهورية :

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

​القاهرة: الصغرى 23 والعظمى 32.

​العاصمة الجديدة: الصغرى 21 والعظمى 33.

​6 أكتوبر: الصغرى 21 والعظمى 32.

​بنها: الصغرى 22 والعظمى 32.

​دمنهور: الصغرى 22 والعظمى 31.

​وادي النطرون: الصغرى 21 والعظمى 32.

​كفر الشيخ: الصغرى 23 والعظمى 31.

​بلطيم: الصغرى 24 والعظمى 30.

​المنصورة: الصغرى 23 والعظمى 32.

​الزقازيق: الصغرى 23 والعظمى 32.

​شبين الكوم: الصغرى 22 والعظمى 31.

​طنطا: الصغرى 22 والعظمى 31.



​مدن السواحل الشمالية:

​الإسكندرية: الصغرى 22 والعظمى 31.

​العلمين: الصغرى 21 والعظمى 30.

​مطروح: الصغرى 21 والعظمى 29.

​السلوم: الصغرى 20 والعظمى 30.

​دمياط: الصغرى 24 والعظمى 30.

​بورسعيد: الصغرى 24 والعظمى 30.

​سيوة: الصغرى 20 والعظمى 34.



​مدن القناة وشمال سيناء:

​الإسماعيلية: الصغرى 21 والعظمى 34.

​السويس: الصغرى 22 والعظمى 33.

​العريش: الصغرى 20 والعظمى 31.

​رفح: الصغرى 19 والعظمى 30.



​جنوب سيناء:

​رأس سدر: الصغرى 22 والعظمى 33.

​نخل: الصغرى 17 والعظمى 32.

​كاترين: الصغرى 15 والعظمى 30.

​الطور: الصغرى 23 والعظمى 32.

​طابا: الصغرى 20 والعظمى 33.

​شرم الشيخ: الصغرى 26 والعظمى 36.



​مدن البحر الأحمر:

​الغردقة: الصغرى 25 والعظمى 35.

​رأس غارب: الصغرى 24 والعظمى 35.

​سفاجا: الصغرى 25 والعظمى 36.

​مرسى علم: الصغرى 26 والعظمى 36.

​شلاتين: الصغرى 27 والعظمى 38.

​حلايب: الصغرى 28 والعظمى 34.

​أبو رماد: الصغرى 26 والعظمى 37.

​مرسى حميرة: الصغرى 26 والعظمى 37.

​أبرق: الصغرى 25 والعظمى 36.

​جبل علبة: الصغرى 25 والعظمى 36.

​رأس حدربة: الصغرى 27 والعظمى 34.



​شمال الصعيد:

​الفيوم: الصغرى 22 والعظمى 33.

​بني سويف: الصغرى 22 والعظمى 33.

​المنيا: الصغرى 21 والعظمى 35.

​أسيوط: الصغرى 21 والعظمى 35.



​جنوب الصعيد:

​سوهاج: الصغرى 23 والعظمى 37.

​قنا: الصغرى 23 والعظمى 39.

​الأقصر: الصغرى 24 والعظمى 40.

​أسوان: الصغرى 26 والعظمى 40.

​الوادي الجديد: الصغرى 23 والعظمى 38.

​أبو سمبل: الصغرى 25 والعظمى 40.