توفي أثناء اليوم الدراسي.. تعليم بني سويف تنعى معلم اللغة العربية مصطفى معوض

نعت مديرية التربية والتعليم اليوم أحد المعلمين الذي لقي ربه أثناء اليوم الدراسي بإحدى المدارس بالمحافظة، ونشرت المديرية علي صفحتها الخاصة "فيس بوك" بيان تنعى فيه المدرس.

وتقدمت مديرية التربية والتعليم ببني سويف خلال البيان بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الأستاذ مصطفى معوض متولي معوض، معلم اللغة العربية بمدرسة الشهيد صفوت عبد العظيم الابتدائية التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، الذي وافته المنية اليوم.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء عن عطائه ورسالته، وأن يلهم أسرته وذويه وزملاءه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.