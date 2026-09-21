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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم بني سويف يواصل جولاته الميدانية ويتفقد عددا من مدارس بني سويف وببا وسمسطا

وكيل وزارة التعليم ببني سويف
وكيل وزارة التعليم ببني سويف

في إطار توجيهات  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات اللواء عبدالله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بتكثيف المتابعة الميدانية والوقوف على انتظام العملية التعليمية، أجرى الدكتور عصام عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من المدارس التابعة لإدارات بني سويف وسمسطا وببا التعليمية.

واستهل مدير المديرية جولته بتفقد مدرسة منشأة حيدر للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، حيث شهد طابور الصباح، وتابع انتظام الطلاب داخل المدرسة، مؤكدًا ضرورة تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، بما يسهم في تعزيز السلوكيات الإيجابية والانضباط داخل المجتمع المدرسي.


ثم توجه الدكتور عصام عمارة إلى إدارة سمسطا التعليمية، حيث تفقد مدرسة عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية بسمسطا، ومدرسة الشهيد سليم يونس الإعدادية بنات، وتابع انتظام الدراسة داخل الفصول، وحضور الطلاب والمعلمين، ومدى الالتزام بالخطط والجداول الدراسية.
واختتم مدير المديرية جولته بتفقد مدرسة هليه المجمعة الابتدائية بنين التابعة لإدارة ببا التعليمية، حيث تابع سير العملية التعليمية وانتظام الطلاب داخل الفصول، واطمأن على توافر المناخ المناسب للعملية التعليمية.

وخلال جولته، شدد الدكتور عصام عمارة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لدخول وخروج الطلاب، ومتابعة انتظام الحضور والانصراف، مع استمرار أعمال النظافة اليومية داخل المدارس والفصول والمرافق، بما يوفر بيئة تعليمية لائقة للطلاب.
كما أكد أهمية اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والتأكد من سلامة المنشآت والمرافق والتعامل الفوري مع أي ملاحظات، حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات.

وأكد الدكتور عصام عمارة أن سلامة الطلاب والطالبات تمثل أولوية قصوى، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات الأمن والسلامة داخل جميع المدارس، والتأكد بصورة مستمرة من سلامة المنشآت والمرافق والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات، بما يوفر بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، ويضمن انتظام العملية التعليمية ويحافظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

بني سويف تعليم بني سويف سمسطا

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