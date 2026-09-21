وزير التعليم من المنيا: متابعة ميدانية للمدارس ..واستغلال أمثل للمباني لخفض الكثافات

في إطار الجولات الميدانية المتواصلة لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، والوقوف على مستوى الانضباط بالمدارس ومتابعة مستويات الطلاب التعليمية، تفقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عددًا من المدارس التابعة لإدارات سمالوط والمنيا وأبو قرقاص التعليمية.

واستهل الوزير والمحافظ الجولة بزيارة مدرسة سمالوط الثانوية بنين التابعة لإدارة سمالوط التعليمية، حيث تفقدا عددًا من الفصول، واطمأن الوزير على الكثافات الطلابية، كما أجرى حوارًا مع الطلاب حول مادة البرمجة، واستعدادهم لدراستها، وأهميتها مستقبلًا لسوق العمل، وما تتيحه من آفاق وفرص جديدة أمام الطلاب.

كما تفقد الوزير والمحافظ مبنيين ملحقين بالمدرسة، ووجه الوزير بضرورة استغلالهما بالشكل الأمثل، بما يسهم في زيادة استيعاب الطلاب داخل الفصول، وخفض الكثافات الطلابية، والمساهمة في القضاء على الفترة المسائية، وفقًا لما تستهدفه الوزارة في خطتها، كما أكد على ضرورة الدقة في تسجيل الحضور والغياب وتسجيله إلكترونيًا بصورة مباشرة، مع التأكيد على تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.

وعقب ذلك، تفقد الوزير ومحافظ المنيا مدرسة سمالوط الثانوية للبنات، حيث أشاد الوزير بإدارة المدرسة في تحقيق الانضباط، والذي ظهر من خلال انتظام الفصول ونسب الحضور وانضباط الطالبات، كما أشاد بمستوى النظافة والصيانة بالمدرسة.

وتفقد الوزير والمحافظ عددًا من الفصول، كما أجرى الوزير حوارًا مع طالبات الصف الأول الثانوي حول أهمية دراسة مادة البرمجة عبر منصة «كيريو» اليابانية، ومدى استيعابهن للمناهج الجديدة، ولا سيما مواد مسارات البكالوريا.

ووجه الوزير الطالبات بضرورة التعمق في مجالات الثقافة، والاستفادة من قصص وروائع الأدب العربي الواردة بالمناهج الدراسية، وعدم الاكتفاء بدراستها خلال المرحلة الدراسية، وإنما التوسع في قراءتها والتعرف عليها من مصادرها الرئيسية، بما يسهم في تنمية معارفهن بالأدب العربي، وتنمية قدراتهن على البحث، وزيادة الثقافة والاطلاع.

كما وجه الوزير بضرورة استمرار متابعة المستوى التعليمي للطلاب، والإشراف المباشر على مختلف مناحي العملية التعليمية، والعمل على تذليل كافة العقبات، وإدارة حوار ومناقشات مع الطلاب حول أهمية التعلم وتنمية المهارات، وفهم المواد الحديثة، مثل البرمجة والثقافة المالية، والتعرف على أهميتها.

كما زار الوزير، يرافقه محافظ المنيا، مدرسة سمالوط الإعدادية بنين، وفصول المرحلة الابتدائية للتعليم الأساسي الملحقة بها، حيث وجه بضرورة متابعة مستوى الطلاب ضعاف القراءة والكتابة، والعمل على تقوية مستوياتهم، وتخصيص فصول لهم تركز بصورة خاصة ومكثفة على تنمية قدراتهم.

وفي السياق ذاته، وجه الوزير بضرورة استغلال المباني الشاغرة لإنشاء فصول بها، بما يسهم في القضاء نهائيًا على تحدي الفترة المسائية، وفقًا لخطة الوزارة.

كما تفقد الوزير ومحافظ المنيا مدرسة سمالوط الابتدائية المشتركة الحديثة 2، وأشاد بمستوى المدرسة وانتظام الطلاب بها، كما ناقش المعلمين حول المناهج الدراسية ومدى استيعاب الطلاب لها، والأساليب المتبعة في تدريس المواد، مشددا على ضرورة تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.

وتضمنت الجولة التفقدية مدرسة سمالوط الريفية الابتدائية، حيث شهد السيد الوزير، يرافقه محافظ المنيا، حصص النشاط والألعاب والتربية الرياضية، مؤكدًا أهميتها في تنمية قدرات الطلاب الجسمانية والعقلية، وما لها من أثر نفسي إيجابي إذا تم استغلالها بالشكل الأمثل، بما يسهم في تحسين المستوى التعليمي للطلاب وزيادة ارتباطهم بالمدرسة.

كما وجه الوزير بضرورة الحفاظ على الكثافات الطلابية المقررة، وشهد أيضا قياسًا لقدرات بعض الطلاب في عدد من الفصول في مهارات القراءة والكتابة، ومدى تأثير ذلك على تحصيلهم في المواد الأخرى، موجهًا بضرورة الاهتمام بتنمية مهارات القراءة والكتابة، ومؤكدًا أن إتقان الطالب لهذه المهارات يوفر له فرصة جيدة لرفع مستواه التعليمي في جميع المواد الدراسية.

وتوجه الوزير، يرافقه محافظ المنيا، إلى مدرسة عزبة الجبرتي للتعليم الأساسي التابعة لإدارة المنيا التعليمية، حيث تفقدا فصول الصفين الرابع والخامس الابتدائي، واطمأن الوزير على مستوى إجادة الطلاب لمهارات القراءة والكتابة.

وزار الوزير والمحافظ أيضا مدرسة كوم الزهير الإعدادية التابعة لإدارة أبو قرقاص التعليمية، حيث تفقدا فصول الصفين الخامس والسادس الابتدائي، وناقش الوزير مع مدير المدرسة خطة المدرسة بشأن المباني الملحقة، وآليات تسكين الطلاب، والكثافات الطلابية، وانتظام الحضور والانصراف.

وتضمنت الجولة أيضا زيارة مدرسة كوم الزهير الابتدائية التابعة لإدارة أبو قرقاص التعليمية، حيث شهد الوزير محمد عبد اللطيف واللواء عماد كدواني إجراء الاختبار القبلي لطلاب الصف الأول الابتدائي لقياس مهارات الطلاب في القراءة والكتابة، ووجه السيد الوزير بضرورة إجراء القياسات اللازمة لمستويات الطلاب، للوقوف على قدراتهم والعمل على تنمية مهاراتهم الأساسية.

كما تفقدالوزير، يرافقه محافظ المنيا، مدرسة اللواء فاروق طه الثانوية المشتركة التابعة لإدارة أبو قرقاص التعليمية، حيث تفقدا عددًا من الفصول، وأجرى الوزير حوارًا مع الطلاب حول نظام شهادة البكالوريا ومساراتها واختيار المسار الدراسي، إلى جانب مادة البرمجة وأهميتها، والثقافة المالية وأهميتها، وضرورة الالتزام بالانضباط المدرسي، والحرص على حسن المظهر والالتزام بالسلوكيات الإيجابية داخل المدرسة.

وفي ختام الجولة، أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أهمية استمرار المتابعة الميدانية للمدارس، والوقوف بصورة مستمرة على انتظام العملية التعليمية والانضباط المدرسي ومستويات الطلاب التعليمية، والتأكد من حسن استغلال الإمكانات المتاحة بالمدارس، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه العملية التعليمية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وتحقيق أهداف الوزارة في الارتقاء بمستوى العملية التعليمية، وفقًا لخطة الوزارة.

ومن جانبه، أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا تقديم كافة سبل الدعم لجهود تطوير العملية التعليمية وتعزيز المتابعة الميدانية للمدارس، مشيرا إلى حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع الوزارة في الارتقاء بكفاءة العملية التعليمية بمدارس المحافظة.