العارف أحدث المنضمين.. أفلام تعود بأجزاء ثانية بعد سنوات

خلال الفترة الماضية، أعلن عدد كبير من صناع السينما عن تقديم جزء ثاني من أفلامهم السينمائية، بعد سنوات طويلة من عرض الجزء الاول.

وفي السطور التالية نرصد أبرز تلك الاعمال:

العارف:

أحدث الافلام التي اعلن عن تقديم جزء ثاني منها، هو فيلم العارف، والذي سبق وان قدم منه الجزء الاول قبل عدة سنوات ولعب بطولته كل من أحمد عز وأحمد فهمي.

حلم العمر:

كما إعلن الفنان حمادة هلال عن بدء التحضيرات الخاصة بالجزء الثاني من فيلم «حلم العمر»، وذلك بعد نحو 18 عاما على عرض الجزء الاول الذي قدمه عام 2008، وحقق وقتها حضورا جماهيريا لافتا، ومن المنتظر الكشف عن تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يحمل عددا من المفاجآت.

ويعمل حمادة هلال على تقديم معالجة جديدة للجزء الثاني، مستفيدا من أحداث التجربة الاولى، مع طرح أفكار وتفاصيل جديدة تتناسب مع تطورات القصة والشخصيات، بما يتيح للعمل تقديم مسار مختلف مع الحفاظ على الروح الاساسية للفيلم.

وكان الجزء الأول من فيلم «حلم العمر» قد عرض عام 2008، وشارك في بطولته إلى جانب حمادة هلال كل من دينا فؤاد، وعزت أبو عوف، وهالة فاخر، وتوفيق عبد الحميد، والعمل من إخراج وائل إحسان.





«سهر الليالي»

يُعد فيلم «سهر الليالي» واحدًا من الأعمال التي أعلن صناعها تقديم جزء ثانٍ منها، رغم مرور أكثر من 20 عامًا على طرح الجزء الأول.

ومن المقرر أن يأتي الجزء الثاني بأبطال وقصص مختلفة عن الجزء الأول، مع الحفاظ على روح الفيلم والخط الدرامي الذي نجح في تقديمه. وحتى الآن، لم يتم الاستقرار بشكل نهائي على أبطال العمل، إلا أن الجزء الجديد سيضم العدد نفسه من الأبطال، مع الاحتفاظ بالخط الأساسي للفيلم الشهير، والاستعانة بجيل جديد من الفنانين الموجودين على الساحة الفنية.

«طير إنت»

ومن بين الأعمال التي قرر صناعها تقديم جزء ثانٍ منها فيلم «طير إنت»، الذي طُرح الجزء الأول منه قبل نحو 17 عامًا، حيث يدرس صناعه حاليًا تقديم جزء جديد مع الاحتفاظ ببطلي العمل الرئيسيين، أحمد مكي ودنيا سمير غانم.