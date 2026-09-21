قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يحسم 3 ملفات مهمة.. مفاجأة بشأن أموال بيزيرا وموعد صرف المستحقات
وزير التعليم من المنيا: متابعة ميدانية للمدارس ..واستغلال أمثل للمباني لخفض الكثافات
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة.. هالاند يحافظ على الصدارة
أمريكا ترفض منح تأشيرات دخول لفريق الاتصالات التابع للرئيس الإيراني لدى الأمم المتحدة
3 شهداء برصاص وقصف الاحتلال في قطاع غزة منذ صباح اليوم
حملة قومية مجانية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.. المواعيد والتفاصيل
اتحضر للأخضر.. تكثيف أعمال التشجير وزراعة الزهور بشوارع الدقي
الكرملين: لا نهدد أوروبا وعقوبات ترامب غير مجدية.. وألمانيا تراجعت بسبب منع الغاز الروسي
وزير التخطيط: انخفاض معدل البطالة إلى 5.8% والتركيز على "جودة الوظائف"
بعد انخفاض الدولار.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
الكاميرا صورته.. القبض على لص سرق صنابير المياه من داخل مسجد بالدقهلية
رئيس هيئة الرعاية الصحية يطلق مؤتمر «Cardio Excellence» لبحث أحدث علاجات أمراض القلب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

العارف أحدث المنضمين.. أفلام تعود بأجزاء ثانية بعد سنوات

العارف
العارف
أحمد البهى

خلال الفترة الماضية، أعلن عدد كبير من صناع السينما عن تقديم جزء ثاني من أفلامهم السينمائية، بعد سنوات طويلة من عرض الجزء الاول. 

وفي السطور التالية نرصد أبرز تلك الاعمال: 

 

العارف: 

أحدث الافلام التي اعلن عن تقديم جزء ثاني منها، هو فيلم العارف، والذي سبق وان قدم منه الجزء الاول قبل عدة سنوات ولعب بطولته كل من أحمد عز وأحمد فهمي. 

حلم العمر: 

 

كما إعلن الفنان حمادة هلال عن بدء التحضيرات الخاصة بالجزء الثاني من فيلم «حلم العمر»، وذلك بعد نحو 18 عاما على عرض الجزء الاول الذي قدمه عام 2008، وحقق وقتها حضورا جماهيريا لافتا، ومن المنتظر الكشف عن تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يحمل عددا من المفاجآت.

ويعمل حمادة هلال على تقديم معالجة جديدة للجزء الثاني، مستفيدا من أحداث التجربة الاولى، مع طرح أفكار وتفاصيل جديدة تتناسب مع تطورات القصة والشخصيات، بما يتيح للعمل تقديم مسار مختلف مع الحفاظ على الروح الاساسية للفيلم. 

 

وكان الجزء الأول من فيلم «حلم العمر» قد عرض عام 2008، وشارك في بطولته إلى جانب حمادة هلال كل من دينا فؤاد، وعزت أبو عوف، وهالة فاخر، وتوفيق عبد الحميد، والعمل من إخراج وائل إحسان.


 

 

«سهر الليالي»

يُعد فيلم «سهر الليالي» واحدًا من الأعمال التي أعلن صناعها تقديم جزء ثانٍ منها، رغم مرور أكثر من 20 عامًا على طرح الجزء الأول. 

ومن المقرر أن يأتي الجزء الثاني بأبطال وقصص مختلفة عن الجزء الأول، مع الحفاظ على روح الفيلم والخط الدرامي الذي نجح في تقديمه. وحتى الآن، لم يتم الاستقرار بشكل نهائي على أبطال العمل، إلا أن الجزء الجديد سيضم العدد نفسه من الأبطال، مع الاحتفاظ بالخط الأساسي للفيلم الشهير، والاستعانة بجيل جديد من الفنانين الموجودين على الساحة الفنية.

«طير إنت»

ومن بين الأعمال التي قرر صناعها تقديم جزء ثانٍ منها فيلم «طير إنت»، الذي طُرح الجزء الأول منه قبل نحو 17 عامًا، حيث يدرس صناعه حاليًا تقديم جزء جديد مع الاحتفاظ ببطلي العمل الرئيسيين، أحمد مكي ودنيا سمير غانم.

العارف سهر الليالي طير أنت حلم العمر أحمد عز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

الزوجين

ماقدرتش تستحمل فراقه.. وفاة سيدة بعد 15 يوما من رحيل زوجها في الفيوم

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

وزير التربية والتعليم

إتاحة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 أول أكتوبر..اعرف الرابط والأوراق المطلوبة

قراءة القرآن

سورة في القرآن تنمي الذاكرة وتعالج النسيان وتجلب الرزق.. داوم على قراءتها

ترشيحاتنا

الزمالك

مواعيد مباريات الزمالك المقبلة في الدوري وأبطال أفريقيا

عبد الله غراب وزير البترول الأسبق ورئيس مجلس إدارة نادي الصيد المصري

عبد الله غراب يترشح لدورة جديدة في انتخابات نادي الصيد

لامين يامال

من يامال إلى أوديجارد.. أصغر 10 لاعبين شاركوا مع برشلونة وريال مدريد

بالصور

بدل ما تشتريه من بره.. طريقة عمل صوص الرانش الرهيب

طريقة عمل صوص الرانش الرهيب
طريقة عمل صوص الرانش الرهيب
طريقة عمل صوص الرانش الرهيب

السكتة القلبية تنهي حياته أثناء النوم.. جمال شعبان ينعى أحد الكيميائيين

وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال
وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال
وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟

\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟

حمل الأمانة وأنقذ مصر من مخطط الفوضى.. 5 سنوات على رحيل المشير طنطاوي| صور

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد