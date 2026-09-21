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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عزيز عبدو ورومانسيّة مصريّة بإيقاع عصريّ في "مفيش غيرك"

عزيز عبدو
عزيز عبدو
قاسم

كشف النجم عزيز عبدو عن أحدث إصداراته الفنيّة بعنوان "مفيش غيرك" وهي أغنية مصريّة تجمع بين الرومانسيّة والطابع الإيقاعيّ في عمل موسيقيّ  يحمل طابعاً عصرياً.
 

أغنية "مفيش غيرك " من كلمات مُصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى، فيما تولّى هادي شرارة التوزيع الموسيقيّ وإيلي بربر الميكس والماسترينغ وتسجيل صوتي حسني أبو زهرة، وهي من إنتاج شركة "Soul Sound Music".
 

وتحمل الأغنية حالة رومنسيّة واضحة، تتناول مشاعر التعلّق والحبّ بلغة بسيطة قريبة من المُستمع، فيما يُضفي الإيقاع على العمل بُعداً موسيقياً خاصاً يجعله مُختلفاً عن الطرح الرومنسيّ التقليديّ.
 

ويُقدّم عزيز عبدو الأغنية بأداء يجمع بين الإحساس والعفويّة، مُحافظاً في الوقت نفسه على هويّته الفنيّة وخياراته المُتنوّعة بين الألوان الغنائيّة العربيّة، وقد صُوّر الكليب الخاص بأغنية "مفيش غيرك" في تركيا تحت إدارة المخرجة رندلى قديح التي ترجمت الحالة العاطفيّة للأغنية من خلال الصورة وأعطت العمل بُعداً سينمائياً.

وعن العمل قال عزيز عبدو: " أحببت أغنية "مفيش غيرك" لأنّها تجمع بين الإحساس الرومنسيّ والإيقاع بطريقة عفويّة قريبة من المُستمع وتُحاكي جيل الشباب".
 

وأضاف:" فبعد مجموعة من الأغنيات التي حملت طابعاً إيقاعياً راقصاً، شعرت برغبة في تقديم عمل يأخذني إلى مساحة أكثر رومنسيّة ويكشف جانباً آخر منّي ويُعبّر عن مشاعر قد تكون موجودة داخل كلّ شخص منّا..."
 

وختم عزيز بالقول:" أسعى دائماً من خلال كلّ إصدار جديد أن أقدّم حالة موسيقيّة مُختلفة، والأهمّ بالنسبة لي أن تكون الأغنية صادقة. وأتمنّى أن تصل "مفيش غيرك" إلى كلّ شخص عاش قصّة حب جعلته يشعر بأن لا أحد يُشبه الشخص الذي إختاره قلبه..."
 

أغنية "مفيش غيرك" مُتوفّرة عبر كافّة التطبيقات الموسيقيّة، أمّا الكليب فمُتوفّر عبر قناة عزيز عبدو الخاصّة على موقع يوتيوب .

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