برلماني: يجب منح الموظف المتعاطي فرصة ثانية للعلاج والتأهيل قبل فصله مراعاة للأسرة

أكد النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية مراعاة البعد الإنساني والأسري عند في قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، مشددًا على ضرورة إتاحة فرصة ثانية للعلاج والتأهيل للموظف الذي يثبت تعاطيه، قبل اتخاذ قرار الفصل، متى أبدى استعداده للعلاج والالتزام بالضوابط المقررة.

وقال شحاتة، في تصريحات له، إن العلاج لا يعني التساهل مع التعاطي أو تعطيل تطبيق القانون، وإنما يعني منح الإنسان فرصة حقيقية للتعافي وتصحيح مساره، بما يحافظ على مستقبله وأسرته، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حق الدولة في تطبيق القانون وحماية المصلحة العامة.

وأضاف أن العقوبة يجب ألا تؤدي إلى هدم أسرة كاملة، موضحًا أن إتاحة فرصة للعلاج وإعادة التأهيل قد تكون وسيلة للحفاظ على الموظف وأسرته، خاصة إذا أثبت جديته والتزامه بالبرنامج العلاجي والضوابط التي تحددها الجهات المختصة.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن دعم الموظف في رحلته العلاجية يمثل استثمارًا في الإنسان والأسرة والمجتمع، ويسهم في الحد من تفكك الأسر، فضلًا عن تعزيز فرص إعادة دمج الموظف في سوق العمل ليكون عنصرًا فاعلًا ومنتجًا من جديد.

وشدد هاني شحاتة على أن الهدف يجب أن يكون تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة والمصلحة العامة من جانب، ومنح فرصة للعلاج وإنقاذ الأسرة من التفكك من جانب آخر، مؤكدًا أن العلاج يمكن أن يكون فرصة للإصلاح، على أن يكون الفصل هو آخر الحلول بعد استنفاد فرص العلاج والتأهيل وفقًا للضوابط القانونية.