مصرع 28 شخصُا خلال غارات جوية باكستانية على 3 مواقع في أفغانستان

أفادت وزارة الإعلام الباكستانية بمقتل 28 شخصا في غارات جوية استهدفت 3 مواقع في أفغانستان.

ولقي قبلها ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص حتفهم جراء غارات جوية شنها الجيش الباكستاني على مناطق في شمال شرقي أفغانستان، اليوم الاثنين، مما يهدد بتجدد التصعيد والتوتر بين البلدين الجارين بعد نحو ثلاثة أشهر من الهدوء النسبي.

تأتي هذه الضربات الجوية عقب أيام قليلة من هجوم استهدف منشأة شرطية في شمال غربي باكستان، وأسفر عن مقتل 16 شخصاً على الأقل.

وأفاد نائب المتحدث باسم حكومة طالبان، حمد الله فطرت، في منشور عبر منصة (إكس)، بأن الغارات استهدفت منزلاً في إقليم كونار، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أفراد من عائلة واحدة وإصابة أربعة آخرين بجروح.

وأضاف فطرت: "في مديرية برمل التابعة لإقليم بكتيكا، تعرض موقعان لقصف جوي أدى إلى تدمير متجر ومنزل غير مأهول، دون تسجيل خسائر بشرية".

خلفية الصراع

شهدت العلاقات بين إسلام آباد وكابول توتراً متصاعداً منذ فبراير الماضي مع اندلاع أشد الاشتباكات الحدودية بينهما منذ سنوات، لتتطور المواجهات في يوليو الماضي عقب إطلاق أفغانستان طائرات مسيّرة نحو الأراضي الباكستانية، أعلنت إسلام آباد اعتراضها وإسقاطها.