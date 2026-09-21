الرئيس الصيني يزور أمريكا الأربعاء بدعوة من ترامب.. ما أبرز الملفات؟

أكدت وزارة الخارجية الصينية الإثنين أنّ الرئيس الصيني شي جين بينج سيقوم بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة من الأربعاء إلى الجمعة، يجري خلالها محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

قالت الوزارة في بيان "بناء على دعوة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي. ترامب، سيقوم الرئيس شي جين بينج بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة من 23 إلى 25 سبتمبر".

كما أعلنت بكين الاثنين أنها مستعدة للعمل مع واشنطن لبناء "استقرار استراتيجي" و"إدارة الخلافات"، وذلك قبل قمة مرتقبة خلال الأسبوع في الولايات المتحدة بين الرئيسين شي جين بينج ودونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جو جياكون، إن الصين "ستعمل مع الولايات المتحدة على إثراء جوهر علاقة الاستقرار الاستراتيجي البنّاء بين الصين والولايات المتحدة، وتعزيز الحوار والتعاون، وإدارة الخلافات بشكل مناسب".

تأتي المباحثات الاقتصادية والتكنولوجية قبل القمة المرتقبة بين ترامب وشي، والتي يتوقع أن تتناول إلى جانب التجارة ملفات استراتيجية أكثر حساسية، من بينها تايوان والعلاقات مع إيران.



مباحثات اقتصادية وتكنولوجية ومعادن



أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الأحد، أن الولايات المتحدة والصين أجرتا مباحثات وصفها بأنها "ناجحة جداً" تناولت ملفات التجارة والذكاء الاصطناعي، في وقت يسعى فيه البلدان إلى تهدئة التوترات الاقتصادية والتكنولوجية قبيل القمة المرتقبة .

وقال بيسنت للصحفيين عقب اجتماعه مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينج، إن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون والتواصل بشأن المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى الاتفاق على مواصلة الحوار بين البلدين في هذا المجال.

أوضح الوزير الأمريكي أن واشنطن اقترحت إنشاء آلية للإخطار المتبادل بشأن الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التهديدات الأمنية، على أن تحمل المبادرة اسم "الحوار الأميركي الصيني حول الذكاء الاصطناعي".

واشنطن وبكين

وتسعى واشنطن وبكين، من خلال هذه المفاوضات، إلى معالجة عدد من الملفات الاقتصادية العالقة، من بينها مستقبل الهدنة التجارية، والرسوم الجمركية، والقيود على الصادرات، إلى جانب ضمان استمرار تدفق المعادن إلى المصانع الأمريكية.

ونقلت صحف عن مصدر مطلع على المباحثات أن اجتماعات فرق العمل قد تستمر حتى الاثنين، فيما من المتوقع أن يتابع المسؤولون الأمريكيون تعهدات صينية سابقة بشراء سلع زراعية من الولايات المتحدة.

وترى يو سو، الخبيرة في وحدة "إيكونوميست إنتليجنس"، أن المباحثات تتيح مجالاً لإحراز تقدم في ملفات الرسوم الجمركية والمشتريات الزراعية وبعض القيود المفروضة على الصادرات.