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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع مرشحة كوستاريكا لأمانة الأمم المتحدة مستقبل العمل متعدد الأطراف وأولويات المنظمة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور  بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد ٢٠ سبتمبر،  ريبيكا جرينسبان، مرشحة جمهورية كوستاريكا لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وشهد اللقاء تبادلاً للرؤى حول مستقبل العمل متعدد الأطراف، حيث استعرضت السيدة ريبيكا جرينسبان رؤيتها بشأن أولويات عمل الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة، وسبل الارتقاء بفاعلية المنظمة الأممية وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات والأزمات الدولية المتزايدة.

وأكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على دعم الأمم المتحدة ومنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف، مشدداً على أهمية تعزيز دور المنظمة في التعامل مع التحديات الراهنة، والتمسك بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، بما يعزز قدرتها على الاضطلاع بدورها في صون السلم والأمن الدوليين ودعم جهود التنمية المستدامة، خاصةً في ظل ما يشهده العالم من تفاقم النزاعات المسلحة، واتساع نطاق الأزمات الإنسانية، وتصاعد الضغوط والتحديات التي تواجه منظومة العمل متعدد الأطراف.

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع إلى أن تضطلع الأمم المتحدة بدور أكثر فعالية في التعامل مع التحديات المتنامية التي تواجه الدول النامية، خاصةً فيما يتعلق بتمويل التنمية، وأعباء الديون، وتغير المناخ، والأمن الغذائي وأمن الطاقة، مؤكداً أهمية وضع الأبعاد التنموية في صدارة أولويات المنظمة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن استجابة أكثر فاعلية للاحتياجات والتطلعات المشروعة لدول العالم النامية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي ريبيكا جرينسبان منصب سكرتير عام الأمم المتحدة الأمم المتحدة

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