النيابة الإدارية تنعى رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق: قدم إسهامات جليلة في محراب العدالة

تنعى المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية بالأصالة عن نفسها، وبالنيابة عن مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، وجهازها الإداري، المغفور له بإذن الله تعالى المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق الذي انتقل إلى رحاب الله تعالى بعد مسيرة قضائية ووطنية حافلة بالعطاء، أفنى خلالها جانبًا وافرًا من حياته في خدمة العدالة، وإعلاء سيادة القانون، والذود عن مصالح الدولة المصرية وصون حقوقها.

وتستذكر النيابة الإدارية ما قدمه الفقيد الراحل خلال مسيرته القضائية من إسهامات جليلة في محراب العدالة، وما عُرف عنه من عطاء مهني وقضائي راسخ، أسهم في ترسيخ مكانة الهيئة ورسالتها في الدفاع عن المال العام وحماية مقدرات الوطن.

وإذ تنعى النيابة الإدارية الفقيد الراحل، فإنها تتقدم بخالص العزاء إلى أسرته الكريمة، وإلى مستشاري وأعضاء هيئة قضايا الدولة، وإلى الأسرة القضائية المصرية بأسرها، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.