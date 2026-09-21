خبطه وهرب.. القبض على المتهم بالاصطدام بطالب بسيارته بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام قائد سيارة "ملاكى" بالإصطدام بأحد الأشخاص وإحداث إصابته ولاذ بالفرار بالدقهلية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 / الجارى تبلغ لمركز شرطة المنصورة بالدقهلية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب "مصاب بكسر بالساقين" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة)، وبسؤاله قرر بتضرره من قائد سيارة "ملاكى" لقيامه بالإصطدام به حال عبوره الطريق محدثاً إصابته ولاذ بالفرار.



أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، دون قصد وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية.



تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

