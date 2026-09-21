قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على عاطل انتحل صفة موظف للنصب على عملاء البنوك
تفاصيل جديدة في قضية الطفل ياسين.. نيابة دمنهور تستكمل التحقيقات في بلاغ المدرسة
الاستعانة بمعلمين بالحصة لسد عجز مدرسي الدين المسيحي بأسيوط.. وإقرار بعدم المطالبة بالتعيين
أطلق عليهم النار.. القبض على المتهم بإصابة شخصين فى مشاجرة بالإسماعيلية
روسيا تعلن استهداف سفينة شحن للقوات الأوكرانية في أوديسا
نائب يطالب وزير الكهرباء بخطة لخفض أسعار الكهرباء مع التوسع في الطاقة المتجددة
استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة
إصابة معلمة بأزمة صدرية داخل مدرسة في الدقهلية
الزناتي: المدرسة نموذج مصغر للمجتمع.. والمعلم حجر الزاوية في بناء الهوية المصرية
بمرتب 40 ألف جنيه.. تفاصيل وشروط 2300 فرصة عمل في محطة الضبعة النووية
جولة مفاجئة لوزير التعليم بعدد من مدارس محافظة المنيا لمتابعة انتظام الدراسة
مخزون السلع يكفي عامًا.. شعبة المواد الغذائية تطمئن المواطنين بشأن الأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماريسكا يكتب بداية تاريخية مع مانشستر سيتي.. 5 انتصارات تضعه بين الكبار

ماريسكا
ماريسكا
إسراء أشرف

واصل مانشستر سيتي انطلاقته القوية في الدوري الإنجليزي، بعدما حصد العلامة الكاملة في أول 5 جولات، ليعتلي صدارة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، تحت قيادة مدربه الجديد إنزو ماريسكا.

جاءت أحدث انتصارات الفريق السماوي على حساب سندرلاند بنتيجة 5-3، في مباراة شهدت إثارة كبيرة وفوضى دفاعية، لكنها حافظت في النهاية على سجل سيتي المثالي منذ انطلاق الموسم.

ولا تقتصر بداية مانشستر سيتي على حصد النقاط فقط، إذ كرر الفريق إنجازًا تاريخيًا بتحقيق الفوز في أول 5 مباريات من موسم الدوري للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما سبق له الوصول إلى العلامة نفسها في مواسم 1912-1913، و2015-2016، و2016-2017، و2023-2024.

ودخل ماريسكا قائمة خاصة في تاريخ المسابقة، بعدما أصبح سادس مدرب يحقق الفوز في أول 5 مباريات له مع نادٍ واحد في الدوري الإنجليزي، لينضم إلى كارلو أنشيلوتي، وبيب جوارديولا، وأولي جونار سولسكاير، الذين حققوا الفوز في أول 6 مباريات، إلى جانب كريج شكسبير وماوريسيو ساري.

ورغم الأرقام المثالية، لم تكن جميع انتصارات مانشستر سيتي مقنعة من الناحية الفنية، حيث عانى الفريق في بعض المواجهات، من بينها مباراتا بورنموث وكوفنتري، قبل أن تأتي مواجهة سندرلاند لتكشف عن بعض المشكلات الدفاعية رغم تسجيل خمسة أهداف.

وترى صحيفة «ذا أتلتيك» أن البداية التي قدمها ماريسكا تمثل مؤشرًا مشجعًا، خاصة بعدما نجح المدرب الجديد في قيادة الفريق خلال مرحلة انتقالية مهمة عقب رحيل بيب جوارديولا.

كان جوارديولا قد قرر الرحيل عن مانشستر سيتي بعدما أوضح أنه لم يعد يشعر بالطاقة الكافية لمواصلة المنافسة على الألقاب، وذلك بعد فترة تاريخية قاد خلالها الفريق للتتويج بـ6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت الخطوة الجديدة مدعومة بإنفاق أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني لتعزيز خط الوسط، إلى جانب التغيير على مستوى الجهاز الفني، وهو ما ساعد سيتي حتى الآن على تجاوز مرحلة الانتقال بسلاسة والحفاظ على حضوره في سباق القمة.

ومع استمرار الموسم، سيكون التحدي الأكبر أمام ماريسكا هو تحويل هذه البداية المثالية إلى أداء أكثر استقرارًا، خاصة أن مانشستر سيتي يستهدف استعادة لقب الدوري الإنجليزي بعد تراجع نتائجه في الموسمين الأخيرين لجوارديولا.

مانشستر سيتي السيتي إنزو ماريسكا ماريسكا الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

أرشيفية

تهديد إيراني غير مسبوق.. الحرس الثوري: سنغير جغرافيا الحرب بأسلحة تدهش العالم

رمضان صبحي

مفاجأة.. حالة واحدة تبقي على رمضان صبحي في الوسط الرياضي

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

شقق الإيجار

10 آلاف جنيه تأمين و7% زيادة سنوية.. دليل شامل لحجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان

أرشيفية

تحالف جديد يشعل إثيوبيا.. 7 جماعات مسلحة تتحد ضد حكومة آبي أحمد

ترشيحاتنا

عقب تداول استغاثة الأسرة .. اللواء إبراهيم أبو ليمون يوجه بتوفير فرصة عمل لزوجة الشاب المتوفى

سند وقت الشدة.. محافظ بورسعيد يقرر صرف مساعدة مالية عاجلة لأسرة شاب توفي بحادث

صورة موضوعية

إزالة فورية لمخالفة بناء بدون ترخيص بمنطقة تقسيم السلام بالغردقة

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتفقد انتظام العملية التعليمية بمجمع مدارس حي بولاق الدكرور

بالصور

في عيد ميلادها.. دنيا سامي تجمع بين الأناقة والجرأة

فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة

روجينا تخطف الأنظار بفستان جريئ

روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها

سعره 60 ألف جنيه.. بوسي تتألق بفستان أنيق

بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً
بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً
بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً

ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار في حفل دير جيست

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد