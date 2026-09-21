ماريسكا يكتب بداية تاريخية مع مانشستر سيتي.. 5 انتصارات تضعه بين الكبار

واصل مانشستر سيتي انطلاقته القوية في الدوري الإنجليزي، بعدما حصد العلامة الكاملة في أول 5 جولات، ليعتلي صدارة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، تحت قيادة مدربه الجديد إنزو ماريسكا.

جاءت أحدث انتصارات الفريق السماوي على حساب سندرلاند بنتيجة 5-3، في مباراة شهدت إثارة كبيرة وفوضى دفاعية، لكنها حافظت في النهاية على سجل سيتي المثالي منذ انطلاق الموسم.

ولا تقتصر بداية مانشستر سيتي على حصد النقاط فقط، إذ كرر الفريق إنجازًا تاريخيًا بتحقيق الفوز في أول 5 مباريات من موسم الدوري للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما سبق له الوصول إلى العلامة نفسها في مواسم 1912-1913، و2015-2016، و2016-2017، و2023-2024.

ودخل ماريسكا قائمة خاصة في تاريخ المسابقة، بعدما أصبح سادس مدرب يحقق الفوز في أول 5 مباريات له مع نادٍ واحد في الدوري الإنجليزي، لينضم إلى كارلو أنشيلوتي، وبيب جوارديولا، وأولي جونار سولسكاير، الذين حققوا الفوز في أول 6 مباريات، إلى جانب كريج شكسبير وماوريسيو ساري.

ورغم الأرقام المثالية، لم تكن جميع انتصارات مانشستر سيتي مقنعة من الناحية الفنية، حيث عانى الفريق في بعض المواجهات، من بينها مباراتا بورنموث وكوفنتري، قبل أن تأتي مواجهة سندرلاند لتكشف عن بعض المشكلات الدفاعية رغم تسجيل خمسة أهداف.

وترى صحيفة «ذا أتلتيك» أن البداية التي قدمها ماريسكا تمثل مؤشرًا مشجعًا، خاصة بعدما نجح المدرب الجديد في قيادة الفريق خلال مرحلة انتقالية مهمة عقب رحيل بيب جوارديولا.

كان جوارديولا قد قرر الرحيل عن مانشستر سيتي بعدما أوضح أنه لم يعد يشعر بالطاقة الكافية لمواصلة المنافسة على الألقاب، وذلك بعد فترة تاريخية قاد خلالها الفريق للتتويج بـ6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت الخطوة الجديدة مدعومة بإنفاق أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني لتعزيز خط الوسط، إلى جانب التغيير على مستوى الجهاز الفني، وهو ما ساعد سيتي حتى الآن على تجاوز مرحلة الانتقال بسلاسة والحفاظ على حضوره في سباق القمة.

ومع استمرار الموسم، سيكون التحدي الأكبر أمام ماريسكا هو تحويل هذه البداية المثالية إلى أداء أكثر استقرارًا، خاصة أن مانشستر سيتي يستهدف استعادة لقب الدوري الإنجليزي بعد تراجع نتائجه في الموسمين الأخيرين لجوارديولا.