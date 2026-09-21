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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سر الحلق الذهبي.. مباحث البحيرة تكشف لغز العثور على جثة طفلة وإلقاء جثمانها داخل ترعة

جريمة قتل بالبحيرة
جريمة قتل بالبحيرة
ساندي رضا

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة في كشف غموض واقعة العثور على جثة طفلة مقتولة وملقاة داخل إحدى الترع بقرية الكفاح التابعة لدائرة مركز شرطة أبو المطامير، حيث كشفت التحريات أن زوجة نجل خال المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، بدافع سرقة قرطها الذهبي.

بلاغ بالعثور على جثة طفلة داخل ترعة

وكان اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد رسلان، مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفلة تدعى «سمر» داخل إحدى الترع بنطاق قرية الكفاح بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المباحث الجنائية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثمان الطفلة، وتم نقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة

وبتوجيهات اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها، برئاسة العقيد عبده خطاب، رئيس فرع البحث الجنائي، وبمشاركة الرائد محمد ترابيس، رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير.

وبتكثيف التحريات وفحص ملابسات الواقعة، توصل فريق البحث إلى أن زوجة نجل خال الطفلة المجني عليها تقف وراء ارتكاب الجريمة.

استدراج الطفلة وقتلها بسبب قرط ذهبي

وكشفت التحريات، وفقًا لما ورد في محضر الواقعة، أن المتهمة قامت باستدراج الطفلة، ثم خنقتها، وتخلصت من جثمانها بإلقائه داخل الترعة التي عُثر عليها بها، وذلك بهدف الاستيلاء على القرط الذهبي الذي كانت ترتديه المجني عليها.

ضبط المتهمة والعثور على المسروقات

وعقب تقنين الإجراءات القانونية واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبو المطامير من ضبط المتهمة.

وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات، أقرت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن القرط الذهبي الذي استولت عليه عقب ارتكاب الجريمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة.

البحيرة أبو المطامير جثة طفلة حلق زهبى

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