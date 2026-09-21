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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم البحيرة يحصد المركز الأول جمهوريًا والثالث عربيًا في جائزة التميز المؤسسي

التربية و التعليم بالبحيرة
التربية و التعليم بالبحيرة
ساندي رضا

حققت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازاتها، بعدما حصدت مدرسة ناصر الثانوية الفنية الزراعية بدمنهور المركز الأول على مستوى الجمهورية والثالث على مستوى العالم العربي، في جائزة «التميز المؤسسي في المجال التربوي من أجل المساواة بين الجنسين»، التي تنظمها منظمة المرأة العربية في نسختها الثانية.

مشاركة 62 مدرسة و4 مؤسسات تربوية من 6 دول عربية

وأعلن الأستاذ يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن تعليم البحيرة يواصل تحقيق المراكز المتقدمة في مختلف المسابقات والمجالات التعليمية، في إطار جهود تطوير العملية التعليمية وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي.

وجاء ذلك تحت رعاية محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ودعم وتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.

وشهدت النسخة الثانية من الجائزة مشاركة 62 مدرسة و4 مؤسسات تربوية رسمية وطنية من 6 دول عربية، هي: مصر، وسلطنة عمان، والعراق، والمغرب، والجزائر، والأردن، لتنجح مدرسة ناصر الثانوية الزراعية بدمنهور في تحقيق المركز الأول مصريًا والثالث عربيًا.

نشر ثقافة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص

ويأتي هذا الإنجاز في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على نشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين بين الطلاب، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في حماية وتعزيز هذه الحقوق، إلى جانب تنمية مهاراتهم وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص داخل المؤسسات التعليمية.

كما يستهدف دعم السياسات والإجراءات التي تعزز المساواة بين الجنسين، وتوفير بيئة عمل تعليمية محفزة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وكيل التعليم بالبحيرة: الجائزة تؤكد نجاح جهودنا

وأكد يوسف الديب أن حصول تعليم البحيرة على هذا المركز المتقدم يأتي في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أُطلقت في سبتمبر 2021.

وأشار إلى أن جائزة التميز المؤسسي في المجال التربوي من أجل المساواة بين الجنسين تهدف إلى تقدير المؤسسات، خاصة التعليمية، التي تقدم جهودًا وممارسات فاعلة في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

كما تسهم الجائزة في تشجيع المؤسسات على دمج مبادئ المساواة بين الجنسين ضمن استراتيجياتها، وتحفيز القيادات النسائية، وتوفير فرص متساوية للجميع، إلى جانب خلق بيئات عمل آمنة وداعمة، ونشر ثقافة الجودة والتميز داخل الجهاز الإداري.

إشادة بجهود مسؤولي تكافؤ الفرص

ووجّه وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة الشكر والتقدير لجميع مسؤولي تكافؤ الفرص ومنسقي الإدارات والمدارس، تقديرًا لجهودهم في ترسيخ قيم المساواة والمشاركة وتفعيل مبادئ حقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية.

وأكد استمرار دعم تعليم البحيرة لهذا النهج، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بالعملية التعليمية.

تهنئة لمدرسة ناصر الثانوية الزراعية

كما هنأ وكيل الوزارة إدارة مدرسة ناصر الثانوية الزراعية بدمنهور وجميع العاملين بها، بعد حصولها على هذا الإنجاز، مثمنًا ما قدمته المدرسة من ممارسات ومبادرات وجهود، واهتمامها بقضايا المساواة وحرصها على تطوير الممارسات التربوية الداعمة لها.

واختتم وكيل الوزارة متمنيًا لقطاع التعليم بالبحيرة دوام التوفيق، وتحقيق المزيد من النجاحات والمراكز المتقدمة على المستويين المحلي والعربي.

البحيرة التربية و التعليم يوسف الديب

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