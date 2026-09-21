سامسونج تفجرها وتعلن مواعيد وصول تحديث One UI 9 لهواتف S25 وS23 FE



بدأ طرح تحديث One UI 9 المستقر الأسبوع الماضي لسلسلة هواتف Galaxy S26، ولكن ذلك اقتصر على كوريا الجنوبية. أما بالنسبة للأسواق الأخرى، فمن المقرر أن يبدأ الطرح اليوم. كما أكدت الشركة مواعيد الطرح الدقيقة لبعض أجهزة Galaxy الأخرى، بما في ذلك سلسلة Galaxy S25 وGalaxy S23 FE وبعض الأجهزة القابلة للطي.

أعلنت شركة سامسونج في بيان صحفي نُشر على موقعها الإلكتروني في تايلاند، أن سلسلة هواتف Galaxy S26 ستتلقى تحديث One UI 9.0 في 21 سبتمبر. ويقتصر هذا التحديث حاليًا على منطقة تايلاند فقط، ولكن من المرجح أن تبدأ مناطق أخرى بتلقي التحديث في نفس الفترة



يؤكد البيان الصحفي نفسه أيضاً أن تحديث واجهة المستخدم One UI 9 سيبدأ طرحه لسلسلة هواتف Galaxy S25 و Galaxy Z Fold 7 و Galaxy Z Flip 7 في 28 سبتمبر. مرة أخرى، تاريخ الطرح مخصص لسوق تايلاند، ولكن من المتوقع أن يشمل مناطق أخرى أيضاً.

تلقى هاتف Galaxy S23 FE أيضًا وعدًا من قسم سامسونج في تايلاند بإصدار تحديث One UI 9. ويشير البيان الصحفي إلى أن التحديث سيصل إلى S23 FE بحلول شهر أكتوبر، دون تحديد تاريخ دقيق.

متى سيتم إطلاق تحديث سلسلة هواتف Galaxy S26

سيتوفر التحديث أولاً لسلسلة هواتف Galaxy S26 في 21 سبتمبر، ثم لسلسلة هواتف Galaxy S25 وسلسلة هواتف Galaxy Z7 في 28 سبتمبر. وسيستمر طرح التحديث تدريجياً لهاتف Galaxy S23 FE بحلول أكتوبر من هذا العام.

رغم أن خطة الإطلاق تبدو واعدة، إلا أنه من الغريب نشر المعلومات على بوابة إخبارية واحدة. لذا، قد تكون خطة مبدئية قابلة للتغيير لاحقًا. على أي حال، اقتربت مواعيد الإطلاق، وسنعرف المزيد قريبًا.