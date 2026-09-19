هل تستحق الهواتف القابلة للطي التجربة؟.. 5 أسباب قد تغير رأيك

لم تعد الهواتف الذكية مقتصرة على التصميم التقليدي المستطيل، فقد عادت الهواتف القابلة للطي بنمط الصدفة، أو ما يعرف بهواتف Flip، إلى الواجهة مجددا، ولكن هذه المرة بتقنيات حديثة ومواصفات تضاهي الهواتف الذكية المتطورة.

وبعدما ساهمت سامسونج في نشر هذا النوع من الهواتف على نطاق واسع، ظهرت العديد من الخيارات المنافسة في الأسواق، كما دخلت آبل بدورها هذا السباق مع الإعلان عن iPhone Duo.

ورغم الاعتقاد الشائع بأن الهواتف القابلة للطي هشة أو تمثل تراجعا مقارنة بالهواتف التقليدية، فإن التطورات في المواد المستخدمة والمفصلات والشاشات جعلتها أكثر عملية.

كما لم تعد جميع الهواتف القابلة للطي من الفئة مرتفعة السعر، إذ تتوفر خيارات أقل تكلفة للمستخدمين الراغبين في تجربة التصميم، وفيما يلي أبرز الأسباب التي قد تجعل الانتقال إلى هاتف فيليب حديث خيارا جديرا بالتجربة.

1. تصميم مختلف يلفت الانتباه:



في ظل تشابه معظم الهواتف الذكية الحالية، التي تأتي بشاشات كبيرة وتصميم مستطيل متقارب، يمنح الهاتف القابل للطي المستخدم تصميما مختلفا بمجرد إغلاقه، إذ يتحول إلى جهاز صغير الحجم يمكن وضعه بسهولة في الجيب.

ولا يتعلق الأمر بالمظهر فقط، فالهواتف القابلة للطي ما زالت تمثل فئة محدودة مقارنة بالهواتف التقليدية، ووفقا لبيانات Counterpoint Research، تمثل هذه الفئة نحو 2% فقط من شحنات الهواتف الذكية عالميا، رغم استمرار نموها.

وهذا الانتشار المحدود يجعل الهاتف القابل للطي أكثر تميزا في الأماكن العامة، خصوصا عند إغلاقه أو فتحه أمام الآخرين.

الهاتف القابل للطي

2. لمسة من الحنين إلى هواتف الماضي:



تعيد الهواتف القابلة للطي الحديثة إلى الأذهان تجربة الهواتف القديمة التي كانت تعتمد على تصميم الصدفة، لكن مع فارق جوهري يتمثل في امتلاكها شاشات متطورة وكاميرات حديثة وإمكانية تشغيل التطبيقات والخدمات الذكية.

وبذلك تجمع هذه الأجهزة بين التصميم الكلاسيكي والوظائف الحديثة، بدلا من أن تكون مجرد استعادة لشكل قديم.

كما يأتي انتشارها في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالهواتف الأقل إزعاجا والأكثر بساطة، خصوصا مع ارتفاع الوقت الذي يقضيه المستخدمون أمام شاشات هواتفهم.

ووفقا للأرقام الواردة في التقرير، بلغ متوسط استخدام الأمريكيين لهواتفهم 5 ساعات و16 دقيقة يوميا خلال 2025، بزيادة قدرها 14% مقارنة بعام 2024.

الهاتف القابل للطي

3. شاشة خارجية تضيف إمكانيات جديدة:



كانت الشاشة الخارجية في الهواتف القابلة للطي القديمة محدودة للغاية، وتقتصر غالبا على عرض الساعة والتنبيهات.

أما الهواتف الحديثة، فتأتي بشاشات خارجية أكبر وأكثر تطورا، يمكنها تشغيل العديد من التطبيقات وتنفيذ مجموعة واسعة من المهام دون الحاجة إلى فتح الهاتف.

ويمكن للمستخدم من خلال الشاشة الخارجية قراءة الرسائل والرد عليها، ومراجعة جدول المواعيد، بل وحتى مشاهدة مقاطع الفيديو في بعض الطرز.

وبالتالي، لا يعني امتلاك هاتف قابل للطي بالضرورة التضحية بمساحة الشاشة، إذ توفر بعض الأجهزة شاشتين يمكن الاستفادة منهما بحسب طبيعة المهمة.

وفي هواتف سامسونج Galaxy Z Flip، يمكن للمستخدمين الاستفادة من أدوات مثل Good Lock لتوسيع وظائف الشاشة الخارجية وتشغيل المزيد من التطبيقات عليها.

سامسونج Galaxy Z Flip

4. يتحول إلى حامل للصور والفيديو:



من أبرز المزايا العملية للهواتف القابلة للطي قدرتها على الوقوف بشكل مستقل عند طيها جزئيا.

وتتيح هذه الوضعية للمستخدم وضع الهاتف على سطح مستو والتقاط الصور أو تسجيل الفيديو دون الحاجة إلى حامل إضافي أو الاستعانة بشخص آخر.

كما يمكن استخدام الشاشة الخارجية كمنظار لمعاينة الصورة أثناء التقاط صور السيلفي، ما يجعل استخدام الكاميرات الرئيسية لالتقاط صور شخصية أمرا أكثر سهولة.

وتتيح بعض أوضاع الطي أيضا إمساك الهاتف بطريقة تشبه كاميرات الفيديو، ما قد يساعد على الحصول على تسجيلات أكثر ثباتا.

5. حجم صغير وسهولة أكبر في الحمل:



مع استمرار زيادة أحجام الهواتف التقليدية، أصبحت بعض الأجهزة الكبيرة أقل راحة عند وضعها في الجيوب أو استخدامها بيد واحدة.

وهنا تظهر إحدى أبرز مزايا الهواتف القابلة للطي، إذ يمكن إغلاقها لتصبح أصغر بكثير، بما يسمح بوضعها بسهولة في الجيب الأمامي أو حقيبة صغيرة أو جيب السترة.

كما يمكن أن يجعل الحجم الأصغر حمل الهاتف واستخدامه أكثر راحة خلال اليوم.

وتشير دراسة إلى أن حجم الشاشة والأبعاد الإجمالية للجهاز يؤثران بشكل مباشر في راحة الإمساك بالهاتف وإجهاد اليد أثناء الاستخدام اليومي.

وبفضل تصميمه المطوي، يقل الحجم الذي يشغله الهاتف عندما لا تكون هناك حاجة إلى استخدام الشاشة الداخلية الكبيرة.

هل تستحق الهواتف القابلة للطي التجربة؟



لا تقتصر مزايا هواتف Flip الحديثة على الشكل المختلف، فهي تجمع بين الحجم الصغير عند الإغلاق، والشاشات المتعددة، والمرونة في التقاط الصور، إلى جانب تقديم تجربة استخدام مختلفة عن الهواتف التقليدية.

ومع استمرار تطور المفصلات والشاشات وانضمام المزيد من الشركات إلى هذه الفئة، أصبحت الهواتف القابلة للطي خيارا عمليا أكثر من كونها مجرد تصميم مبتكر.