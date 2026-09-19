الليلة .. موعد مباراة طرابزون سبور وجالطة سراي في الدوري التركي والقنوات الناقلة

يستعد فريق طرابزون سبور، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة قوية أمام جالطة سراي، مساء اليوم السبت، على ملعب «بابارا بارك»، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري التركي الممتاز.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة لطرابزون سبور، في ظل الظهور الأول للمدرب الجديد توماس ريس على رأس القيادة الفنية للفريق، خلفًا لفاتح تقيه، الذي رحل عن منصبه عقب الخسارة أمام قونيا سبور بهدف دون رد في الجولة الماضية.

وكان طرابزون سبور قد أعلن تعاقده مع المدرب الألماني توماس ريس لمدة موسمين، ليبدأ مهمته بمواجهة صعبة أمام جالطة سراي متصدر جدول ترتيب المسابقة.

ويحتل جالطة سراي صدارة الدوري التركي برصيد 13 نقطة، بعدما حقق 4 انتصارات وتعادل في مباراة، بينما يأتي طرابزون سبور في المركز التاسع برصيد 7 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادل وهزيمتين.

محمد صلاح يستعد لمواجهة جالطة سراي

ومن المنتظر أن يشارك محمد صلاح في مباراة طرابزون سبور أمام جالطة سراي، قبل أن ينضم إلى معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم يوم الإثنين المقبل، الموافق 21 سبتمبر، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة للفراعنة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

موعد مباراة طرابزون سبور وجالطة سراي

تنطلق مباراة طرابزون سبور وجالطة سراي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب «بابارا بارك»، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري التركي.

القناة الناقلة لمباراة طرابزون سبور وجالطة سراي

تذاع مباراة طرابزون سبور وجالطة سراي عبر قناة «بي إن سبورتس 2»، الناقل الحصري لمنافسات الدوري التركي في منطقة الشرق الأوسط.

ويتولى المعلق الجزائري حفيظ دراجي مهمة التعليق على أحداث اللقاء.

التشكيل المتوقع لطرابزون سبور أمام جالطة سراي

ومن المتوقع أن يبدأ طرابزون سبور المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: بينا، نوايو، ستيفان سافيتش، كابرال.

خط الوسط: أوزان، فابيو، موتشي.

خط الهجوم: محمد صلاح، أرال شيمشير، أونواتشو.