جماهير طرابزون سبور تتوافد إلى شوارع المدينة قبل قمة جالاتا سراي | صور

تشهد شوارع مدينة طرابزون التركية أجواءً جماهيرية حماسية، مع توافد أنصار طرابزون سبور إلى محيط المدينة وملعب المباراة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام غالاتا سراي في قمة الدوري التركي.

وارتفعت حدة الحماس بين الجماهير قبل ساعات من انطلاق اللقاء، وسط أجواء احتفالية وهتافات تزين شوارع طرابزون، في انتظار واحدة من أبرز مواجهات الموسم.

ويستعد النجم المصري محمد صلاح مع طرابزون سبور لمواجهة جالاتا سراي اليوم السبت ، فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، في قمة مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري التركي.





وتذاع مباراة طرابزون سبور ضد جالاتا سراي في الدوري التركي ، حصريًا عبر شبكة قنوات beIN Sports وتحديدًا على قناة beIN Sports 2.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدفين في شباك باشاك شهير ، وقاد طرابزون سبور للفوز بنتيجة 2-1، قبل أن يهز شباك أمد سبور، ثم سجل من ركلة جزاء أمام جنتشلربيرليجي.