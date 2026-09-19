حواجز أمنية بمحيط ملعب لوفتوس فيرسفيلد قبل مواجهة صن داونز وأهلي جدة

انتشرت حواجز أمنية في محيط ملعب لوفتوس فيرسفيلد مع تواجد أعداد من السياح والجماهير في المنطقة استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين مامليودي صن داونز و الاهلي السعودي.

يستعد فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي لمواجهة أهلي جدة مساء اليوم السبت الموافق 19 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال في نهائي القارات الثلاث.

وحرص لاعبو الأهلي السعودي على التقاط صورًا تذكارية أمام تمثال الزعيم الراحل نيلسون مانديلا في بريتوريا.

وتقام مباراة الأهلي وصن داونز، على ملعب «لوفتس فيرسفيلد» في مدينة بريتوريا.

وتنطلق صفارة البداية لمباراة الأهلي ضد صن داونز، اليوم السبت 19 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الرابعة عصرًا، على ملعب «لوفتس فيرسفيلد» في مدينة بريتوريا.