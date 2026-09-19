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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

هاري كين.. 100 هدف في ألمانيا و313 في الدوريات الكبرى.. ماكينة أهداف تقتحم تاريخ أوروبا

هاري كين مهاجم بايرن ميونخ
هاري كين مهاجم بايرن ميونخ
محمود أحمد

واصل الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ كتابة اسمه بأحرف جديدة في سجلات كرة القدم الأوروبية بعدما سجل هدفين خلال الفوز الكاسح على يونيون برلين بسبعة أهداف دون رد ليجمع بين رقم قياسي جديد في الدوري الألماني وقفزة مهمة في قائمة أفضل هدافي الدوريات الخمس الكبرى عبر التاريخ.

ولم تكن ليلة الجمعة مجرد مباراة أخرى في مشوار بايرن ميونخ إذ تحولت إلى محطة تاريخية في مسيرة كين بعدما وصل إلى 100 هدف في الدوري الألماني خلال عدد قياسي من المباريات ليؤكد مرة جديدة أن انتقاله إلى الكرة الألمانية لم يكن مجرد تجربة جديدة في مسيرته وإنما بداية مرحلة استثنائية على المستوى التهديفي.

كين.. أسرع من وصل إلى المئة

احتاج هاري كين إلى 99 مباراة فقط للوصول إلى حاجز الـ100 هدف في الدوري الألماني بعدما سجل ركلة جزاء في الدقيقة 39 من مواجهة يونيون برلين قبل أن يعود ويهز الشباك للمرة الثانية في الدقيقة 54.

وبذلك رفع المهاجم الإنجليزي رصيده إلى 101 هدف في 99 مباراة ليحطم الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله ديتر مولر مهاجم كولون التاريخي والذي احتاج إلى 123 مباراة للوصول إلى 100 هدف في المسابقة خلال سبعينيات القرن الماضي.

الفارق بين الرقمين يعكس حجم الإنجاز الذي حققه كين؛ فالمهاجم الإنجليزي لم يحتج فقط إلى عدد مباريات أقل وإنما وصل إلى المئة بوتيرة غير مسبوقة في تاريخ المسابقة.

وبات كين أول لاعب يصل إلى هذا الرقم القياسي بهذه السرعة في تأكيد جديد على قدرته الاستثنائية على التسجيل منذ وصوله إلى الدوري الألماني.

ثنائية جديدة في ليلة السباعية

وجاء إنجاز كين وسط عرض هجومي استثنائي من بايرن ميونخ الذي أمطر شباك يونيون برلين بسبعة أهداف كاملة وكان جمال موسيالا قد افتتح التسجيل في الدقيقة 18 قبل أن يأتي كين من علامة الجزاء ليضيف الهدف الثاني ثم عزز مايكل أوليسه تقدم الفريق بهدف ثالث قبل نهاية الشوط الأول.

وعاد كين في الشوط الثاني ليسجل هدفه الثاني في المباراة قبل أن يواصل بايرن مهرجان الأهداف حتى صافرة النهاية.

وبالنسبة إلى المهاجم الإنجليزي لم تكن الثنائية مهمة فقط في حسابات المباراة وإنما حملت قيمة تاريخية بعدما منحته فرصة تجاوز حاجز المئة هدف في البوندسليجا ثم رفع رصيده إلى 101 هدف في المسابقة.

من إنجلترا إلى ألمانيا.. كين يواصل مطاردة التاريخ

كان هاري كين قد صنع لنفسه مكانة كبيرة في الكرة الإنجليزية خلال سنواته مع توتنهام قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ بحثًا عن تحدٍ جديد.

لكن ما حدث منذ وصوله إلى ألمانيا تجاوز مجرد التأقلم مع بطولة جديدة.

كين أصبح سريعًا أحد أبرز الهدافين في تاريخ البوندسليجا ونجح في الوصول إلى أرقام تهديفية ضخمة خلال فترة زمنية قصيرة مستفيدًا من أسلوب بايرن الهجومي والكم الكبير من الفرص التي يحصل عليها الفريق في المباريات.

واللافت أن وصوله إلى 101 هدف في 99 مباراة جاء بوتيرة أسرع من أي مهاجم سبقه إلى هذا الرقم ليصبح الرقم الجديد واحدًا من أبرز المحطات الفردية في مسيرته.

313 هدفًا تضعه بين عظماء الدوريات الكبرى

لكن إنجاز كين لم يتوقف عند حدود ألمانيا فثنائيته أمام يونيون برلين رفعت رصيده إلى 313 هدفًا في الدوريات الخمس الكبرى ليحتل المركز السابع في قائمة أفضل الهدافين التاريخيين لهذه المسابقات.

وأصبح كين على بعد هدف واحد فقط من الإنجليزي ديكسي دين صاحب المركز السادس برصيد 314 هدفًا وهو ما يجعل صعوده إلى المركز السادس مسألة وقت مع استمرار مسيرته التهديفية.

وخلف كين يأتي جورج هودسون برصيد 310 أهداف بينما يمتلك السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 302 هدف ما يعكس حجم الأسماء التي يقترب منها المهاجم الإنجليزي في هذا السباق التاريخي.

ميسي ورونالدو في القمة

ورغم أن الوصول إلى المركز السادس يمثل إنجازًا كبيرًا فإن القائمة تكشف عن حجم التحدي الذي ينتظر كين إذا أراد الاقتراب أكثر من قمة الهدافين.

ويتربع الأرجنتيني ليونيل ميسي على صدارة هدافي الدوريات الخمس الكبرى برصيد 496 هدفًا متفوقًا بفارق هدف واحد فقط على البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يملك 495 هدفًا.

ويأتي البولندي روبرت ليفاندوفسكي في المركز الثالث برصيد 395 هدفًا ثم الإنجليزي جيمي جريفز بـ366 هدفًا بينما يحتل الألماني جيرد مولر المركز الخامس برصيد 365 هدفًا.

وبينما تبدو أرقام القمة بعيدة نسبيًا عن كين في الوقت الحالي فإن استمرار المهاجم الإنجليزي على نفس معدلات التسجيل سيبقي اسمه حاضرًا بقوة في سباق الهدافين التاريخيين.

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