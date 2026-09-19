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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

«اغرسها ولا تقطعها».. الأزهر العالمي للفتوى يعلق على ظاهرة قطع الأشجار بمنظور إسلامي

مركز الأزهر للفتوى يعلق على ظاهرة قطع الأشجار
مركز الأزهر للفتوى يعلق على ظاهرة قطع الأشجار
عبد الرحمن محمد

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر منشوره الرسمي على منصة «فيسبوك»، على العِناية العظيمة والرَّاعية التي أولاها الدين الإسلامي الحنيف للشَّجر والبيئة الخضراء، مشيرًا إلى أن هذه العناية بلغت مبلغًا ساميًا وغير مسبوق في العطاء والإعمار.

وأوضح المركز أن الإسلام وجه أنظار المسلمين نحو العمل والإيجابية والأخذ بأسباب النفع والعمران، حتى في أشد الأوقات صعوبة ورهبة؛ حيث يفت سيدنا رسول الله ﷺ الأنظار إلى ضرورة الأمل وعدم اليأس أو انقطاع الرجاء تحت أي ظرف من الظروف.

الدليل من السنة 

واستشهد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية بالحديث النبوي الشريف الذي أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"، عن سيدنا رسول الله ﷺ أنه قال: «إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا».

وأشار المركز إلى أن هذا الحديث الشريف يعكس فلسفة الإسلام الراسخة في الحث على الغرس، والإنتاج، والأخذ بأسباب البناء والتنمية حتى آخر لحظة من عمر الدنيا، داعيًا الجميع إلى استشعار هذه القيمة العظيمة بالحرص على استزراع الأشجار والنباتات والمحافظة على البيئة وعدم إتلافها أو قطعها لما فيه من صلاح للبلاد والعباد.

اغرسها ولا تقطعها الأزهر العالمي للفتوى قطع الأشجار

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