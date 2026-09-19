من قلب الحرم الجامعي.. قنصوة وقيادات جامعة القاهرة يستقبلون الطلاب في بداية العام الدراسي

شهدت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، صباح اليوم السبت، انطلاق العام الجامعي الجديد 2026/2027، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وسط أجواء جامعية مميزة وانتظام الدراسة بمختلف الكليات، وتنفيذ برامج وفعاليات متنوعة لاستقبال الطلاب وتعريفهم بالخدمات والأنشطة والفرص التي توفرها الجامعة.

واستقبل الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، قد استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدى وصوله إلى الحرم الجامعي، حيث بدأ برنامج الزيارة بمشاركة الوزير في اجتماع مجلس جامعة القاهرة بقاعة أحمد لطفي السيد، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وناقش مجلس الجامعة عددًا من الموضوعات المرتبطة بانطلاق العام الجامعي الجديد، وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة انتظام العملية التعليمية واستعدادات الكليات، إلى جانب خطط تطوير التعليم والبحث العلمي ودعم الابتكار والأنشطة الطلابية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة ، أن انطلاق العام الجامعي الجديد يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل داخل الجامعات المصرية، ترتكز على انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، والارتقاء بجودة التعليم، وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب، وتوفير بيئة جامعية محفزة على التعلم والإبداع والابتكار، إلى جانب الاهتمام بالأنشطة الطلابية باعتبارها جزءًا أساسيًا من بناء الشخصية المتكاملة للطالب.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إلى أهمية التواجد الفعلي للقيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة منذ بداية الدراسة، والتواصل المباشر مع الطلاب والاستماع إليهم، وسرعة التعامل مع أية ملاحظات، مع مواصلة تطوير البرامج التعليمية والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وإكساب الطلاب المهارات اللازمة للتعامل مع متطلبات المستقبل.

وأشاد الدكتور عبدالعزيز قنصوة ، بما تمثله جامعة القاهرة من قيمة علمية وأكاديمية كبيرة، مؤكدًا أنها تعد ركيزة رئيسية في منظومة التعليم العالي المصرية بما تمتلكه من تاريخ عريق وثقل علمي وبحثي وخبرات بشرية متميزة، فضلًا عن قدرتها على التطوير ومواكبة التحولات المتسارعة في التعليم والبحث والابتكار.

وأضاف الوزير ، أن ما تمتلكه جامعة القاهرة من إمكانات علمية وبحثية وبشرية يضع عليها مسئولية متزايدة في دعم التطوير داخل منظومة التعليم العالي، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، والتوسع في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وربط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات المجتمع وأولويات التنمية.

وعقب اجتماع مجلس الجامعة، التقط الدكتور عبدالعزيز قنصوة صورة تذكارية مع الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء مجلس الجامعة، توثيقًا لانطلاق العام الجامعي الجديد 2026/2027.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن جامعة القاهرة تبدأ العام الجامعي الجديد برؤية متكاملة تستهدف في المقام الأول تحسين تجربة الطالب والارتقاء بجودة العملية التعليمية، بالتوازي مع تطوير البرامج والمقررات، وتوسيع فرص الطلاب في التعلم والبحث والابتكار وريادة الأعمال والمشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية والمجتمعية.

وقال رئيس جامعة القاهرة إن الجامعة تنظر إلى الحياة الجامعية باعتبارها تجربة متكاملة لا تقتصر على المحاضرات وقاعات الدراسة، وإنما تمتد إلى بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته وإتاحة الفرص أمامه للاكتشاف والإبداع والتطوع والتدريب والتفاعل مع المجتمع، بما يؤهله للمنافسة في سوق العمل والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن الدراسة بدأت فعليًا منذ اليوم الأول وفق الجداول المعلنة، مع التواجد الميداني للقيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، والمتابعة المباشرة داخل الكليات، والتعامل الفوري مع أية ملاحظات، بما يضمن بداية جادة ومنظمة للعملية التعليمية.

وأكد رئيس الجامعة أن الطالب يأتي في قلب اهتمامات جامعة القاهرة وخططها للتطوير، مشيرًا إلى أن العام الجامعي الجديد سيشهد مواصلة تطوير الخدمات الجامعية والبيئة التعليمية، والتوسع في التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودعم الأنشطة الطلابية، وإتاحة المزيد من فرص التدريب والتعلم والبحث والابتكار والتواصل الدولي.

وشارك الدكتور عبدالعزيز قنصوة والدكتور محمد سامي عبد الصادق وقيادات الجامعة والطلاب في تحية العلم بساحة الحرم الجامعي، في تقليد يعكس قيم الانتماء والاعتزاز بالوطن مع انطلاق أول أيام الدراسة.

وأعقب تحية العلم جولة تفقدية لوزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة داخل الحرم الجامعي، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والتعرف على فعاليات استقبال الطلاب والخدمات التي تقدمها الجامعة لهم مع بداية العام الجديد.

وتضمنت الجولة المرور على مهرجان استقبال الطلاب الجدد، والذي يشهد مشاركة قطاعات الجامعة والكليات والأنشطة الطلابية، لتعريف الطلاب بنظم الدراسة والخدمات والمنصات الإلكترونية والأنشطة والفرص المتاحة لهم، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع الجامعي منذ الأيام الأولى للدراسة.

وأكدت جامعة القاهرة أنها أعدت للعام الجامعي 2026/2027 أجندة مؤسسية متكاملة من الفعاليات والأنشطة على مدار العام، تشمل المؤتمرات والمنتديات والملتقيات والمبادرات في مجالات التعليم والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي والابتكار وريادة الأعمال والتوظيف والاستدامة والثقافة والرياضة وخدمة المجتمع، إلى جانب الفعاليات الوطنية والمجتمعية والطلابية.

وتستهدف الجامعة من خلال هذه الأجندة إتاحة مساحات أوسع أمام الطلاب للتعلم والمشاركة واكتساب الخبرات والمهارات، وتعزيز ارتباطهم بجامعتهم ومجتمعهم، بما يرسخ مفهوم الجامعة كتجربة متكاملة للتعليم وبناء الشخصية وصناعة المستقبل.