مليون نسمة زيادة في عدد سكان مصر في أقل من 9 أشهر

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 109 ملايين و540 ألفا و965 نسمة، ليسجل عدد سكان مصر زيادة قدرها مليون نسمة خلال 262 يوماً أي في أقل من 9 شهور؛ حيث بلغ عدد سكان مصر 108 ملايين و540 ألفا و965 نسمة بالداخل في الأول من يناير 2026.

عدد سكان مصر

وتؤكد أرقام الجهاز أن عدد سكان مصر زاد حوالي 95 مليون نسمة خلال قرن، فقد زاد عدد سكان مصر 22.5 مليون نسمة في الفترة من عام 1927 حتى عام 1976 أي خلال حوالي 50 سنة، وفي الـ 50 سنة الأخيرة زاد 72.4 مليون نسمة في الفترة من عام 1976 حتى الآن في عام 2026؛ حيث سجل عدد سكان مصر بالداخل 109 مليون نسمة في التاسع من مايو 2026.

تطور عدد سكان مصر خلال الـ 100 عام الماضية

14.2 مليون نسمة عام 1927.

15.9 مليون نسمة عام 1937 بزيادة 1.7 مليون نسمة خلال 10 سنوات.

19 مليون نسمة عام 1947 بزيادة 3.1 مليون نسمة خلال 10 سنوات.

30.1 مليون نسمة عام 1966 بزيادة 11.1 مليون نسمة خلال 19 سنة.

36.6 مليون نسمة عام 1976 بزيادة 6.5 مليون نسمة خلال 10 سنوات.

48.3 مليون نسمة عام 1986 بزيادة 11.7 مليون نسمة خلال 10 سنوات.

59.3 مليون نسمة عام 1996 بزيادة 11 مليون نسمة خلال 10 سنوات.

72.8 مليون نسمة عام 2006 بزيادة 13.5 مليون نسمة خلال 10 سنوات.

94.8 مليون نسمة عام 2017 بزيادة 22 مليون نسمة خلال 11 سنة.

109 مليون نسمة مايو 2026 بزيادة 14.2 مليون نسمة خلال 9 سنوات.

عدد سكان مصر ودول أوروبا

وأظهرت بيانات الجهاز أن عدد سكان مصر الآن (109.5 مليون نسمة) يساوي عدد سكان 14 دول أوروبية عام 2035:

1. هولندا 18.8 مليون نسمة.

2. بلجيكا 12.2 مليون نسمة.

3. السويد 10.9 مليون نسمة.

4. التشيك 10.8 مليون نسمة.

5. سويسرا 9.8 مليون نسمة.

6. اليونان 9.8 مليون نسمة.

7. النمسا 9.5 مليون نسمة.

8. الدنمارك 6.1 مليون نسمة.

9. النرويج 5.8 مليون نسمة.

10. فنلندا 5.7 مليون نسمة.

11. أيرلندا 5.4 مليون نسمة.

12. كرواتيا 3.6 مليون نسمة.

13. لوكسمبرج 0.8 مليون نسمة.

14. أيسلندا 0.4 مليون نسمة.

وأشار الإحصاء إلى أن محافظة القاهرة جاءت على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان خلال سبتمبر الجاري، حيث بلغ عدد سكانها 10.5 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.9 مليون نسمة، ثم الشرقية 8.2 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7.3 مليون نسمة، ثم البحيرة 7.2 مليون نسمة، ثم المنيا 6.7 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.4 مليون نسمة، ثم سوهاج 6.1 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.7 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.6 مليون نسمة.

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.4 مليون نسمة، المنوفية 4.9 مليون نسمة، الفيوم 4.3 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.8 مليون نسمة، قنا 3.8 مليون نسمة، بني سويف 3.8 مليون نسمة، أسوان 1.7 مليون نسمة، دمياط 1.7 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة، الأقصر 1.5 مليون نسمة، السويس 818 ألف نسمة، بورسعيد 806.4 ألف نسمة، مطروح 606.6 ألف نسمة، شمال سيناء 481.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 422.1 ألف نسمة، الوادي الجديد 278.2 ألف نسمة، جنوب سيناء 120.7 ألف نسمة.